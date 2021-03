Se billedserie Leon Stokkebye, Beierholm, og Maurizio Mousconi, Italy & Italy, med gavekort til revisionsfirmaets medarbejdere. Privatfoto

Gavekort til to lokale restauranter

Ringsted - 27. marts 2021 kl. 16:03 Kontakt redaktionen

Folketinget har netop vedtaget en ny midlertidig lov, der giver mulighed for, at arbejdsgivere kan give deres medarbejdere en skattefri coronagave til en værdi af op til 1200 kr.

Gaven i form af et gavekort kan have en værdi af op til 1200 kroner og skal være øremærket oplevelsesbranchen, herunder restauranter, hoteller og forlystelser i form af museer, teatre, biografer med videre.

Beierholm i Ringsted/Haslev har givet alle sine medarbejdere et gavekort til Rådhuskroen og Italy & Italy i Ringsted på 1200 kroner.

- Vi synes, at det er et rigtig godt initiativ fra politikernes side. Mange medarbejdere i landets virksomheder har arbejdet hjemmefra i månedsvis, og det her kan måske give lidt opmuntring. Samtidig ved vi qua vores store antal af kunder inden for oplevelsesbranchen, at pengene falder på et tørt sted hos mange. Det er en af de brancher, der har været hårdest ramt af nedlukningen, og derfor er det sympatisk, at politikerne har øremærket pengene til netop restauranter, hoteller og forlystelser, forklarer partner og statsautoriseret revisor Leon Stokkebye fra Beierholm i Ringsted i en pressemeddelelse.

For at coronagaven er skattefri for den enkelte medarbejder, skal den gives i 2021, og gavekortet har ikke indflydelse på den øvrige beløbsgrænse for personalegoder, der ligeledes er 1.200 kroner i 2021.

Gavekort til 1.300

Hos Beierholm har man besluttet at give alle sine 1.300 medarbejdere fordelt på 32 kontorer over hele landet et gavekort på 1.200 kroner. Det svarer til godt halvanden million kroner, der herved kan benyttes i oplevelsesbranchen.

Det den lokale afdeling, der bestemmer, hvilken del af oplevelsesbranchen gaven skal øremærkes til, og det er ifølge Leon Stokkebye vigtigt, at pengene kommer ud at arbejde lokalt.

- Det er vigtigt for os, at vi støtter det lokale erhvervsliv. Vi giver i dag vores 30 medarbejdere et gavekort til to af byens førende restauranter. Vi er glade for på den måde at kunne give en lille økonomisk håndsrækning, siger Leon Stokkebye.