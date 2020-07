Garnekspert stopper efter 38 år - nu får Susanne tid til ferier og børnebørn

SP Garn i Søgade i Ringsted får ny ejer 1. september. Susanne Pedersen har efter 38 år i butikken valgt at sælge den til Susanne Frederiksen fra Gelsted.

- Det er en meget mærkelig fornemmelse, selv om jeg har gået og forberedt mig på det i et år, siger Susanne Pedersen.

Hun fylder 70 år næste gang, og derfor føler hun, at det er på tide at blive pensionist.

Blandt ønskerne er at få mere tid til at være sammen med sine fire børnebørn og til at rejse rundt i Danmark og Europa. Det har der ikke været nok tid til, når hun også skulle passe sin butik.