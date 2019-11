Se billedserie Midt- og Sydsjællands Brand og Redning i Ringsted rykkede ud til den anden alarm fra Lille Svenstrup Gods natten til tirsdag klokken 5.26 og var stadig i gang med opgaven tre timer senere. Foto: Anne Wandahl

Gammel godsbygning risikere at brænde igen

Ringsted - 05. november 2019 Af Anne Wandahl

To gange har Midt- og Sydsællands Brand og Redning allerede måttet rykke ud til brand i en bygningerne på Lille Svenstrup Gods på Holbækvej i Ringsted siden mandag aften.

Men viceberedskabsinspektør og vagthavende indsatsleder Torben Larsen fra Midt- og Sydsjællands Brand og Redning i Ringsted er forberedt på, at der kan komme yderligere alarmer fra godset.

Brandvæsenet fik den første alarm om brand i en udbygning mandag aften klokken 18.55.

Fremme på godset viste sig, at ilden var opstået i en gammel bygning, som engang har været hestestald med halmloft, men nu er bygget om til kontorer.

Bygningen er fra 1800-tallet, anslår Torben Larsen.

- Flammerne stod ud af døren i stueplan, og der var overtændt i en mellemgang og et kontor. Vi satte to røgdykkerhold ind, der slog hul i taget for at lukke røgen ud, så der ikke skete en røggaseksplosion, beskriver Torben Larsen.

Derefter fik brandholdet ilden under kontrol.

- Så begyndte vi at pille loftsplader, træbjælker, vægge og alt muligt ned for at slukke efter, Vi har nærmest brugt mere motorsav og skæreskiver end vand. Det brugte vi fem timer på. Jeg forventede, da vi kørte derfra i nat, at vi ville blive kaldt til efterslukning.

Det er nærmest umuligt at få slukket al ild i sådan en opgave, fordi det ikke kan undgås, at der ligger små »ildlommer«, man ikke kan slukke, forklarer Torben Larsen.

Og ganske rigtigt. En ny alarm indløb klokken 5.29, men alligevel viste opgaven sig anderledes end forventet.

- Det viste sig, at der var ild i lokaler ved siden af den første brand. Der var fuld overtænding og ild på loftet. Det forbavser os meget, hvordan det kunne lade sig gøre. Ejeren og skadesservice forlod stedet omkring klokken 4 i nat. Det kom bag på os, at det var blusset så voldsomt op og i et andet lokale, da vi kom frem cirka halvanden time efter, siger Torben Larsen.

Atter engang måtte brandholdet pille bygningsdele ned, men det blev gjort kompliceret af, at der var ild i isolering mellem loft og brædder, og at der i isoleringen lå frø af frøgræs, som medvirkede til at sprede ilden.

Brandholdet brugte endnu en gang cirka fem timer på opgaven. De var først tilbage på brandstationen sidst på tirsdag formiddag.

- Vi kan ikke forsvare, at have et helt vagthold stående ude på godset, hvis der er gløder endnu. Jeg har derfor aftalt med ejeren, at han ringer, hvis det er, og jeg har en forventning om, at vi risikerer at skulle derud igen, vurderer Torben Larsen.

Godsejer Hans Peder Garth-Grüner ønsker ikke at udtale sig om brandene eller om den gamle bygnings historie.