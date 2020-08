Gamle klassikere får nyt liv

Det er muligt at få helt nyt liv i gamle skalstole og få opgraderet komforten med læderbetræk, idet Ringsted får et nyt firma, UpNordic på Torvet 1, der istandsætter danske designerstole, primært 7'er stole.

Han slipper nu for at pendle til København, idet han bor i Ringsted kun fem minutters gang fra sin nye arbejdsplads.

Firmaet er i øjeblikket ved at opbygge en hjemmeside, men det er ikke tanken, at det skal være en webshop.

- Tanken er, at man bliver genforbruger. Man skal lade være med at købe og smide væk, mener Rasmus Holsting.

Det er også muligt at få postret sofaer og andre møbler i uldstof, og det behøver ikke at være danske designermøbler. Folk er velkomne til at kigge forbi og høre nærmere.

Up Nordic forhandler også sofaborde fra Via Copenhagen, og det er danske produkter i egetræ. Desuden sælges også Flemming Agger lamper, som er lavet af genbrugsmetal.

Der er også et udvalg i tæpper til at lægge under sofabordet, og her er der igen tale om genbrugsmaterialer. Tæpperne er lavet af plastikflasker, som er fisket op af havet og omdannet til pæne tæpper. Fordelen ved den slags tæpper er, at de kan tåle at blive højtryksspulet.