Det er 44-årige Morten K. Jacobsen, der bliver ny formand for Ringsted Billedkunstråd. Han er uddannet billedkunstner fra Det Kongelige Danske Kunstakademi og har siden 2013 drevet Ringsted Galleriet, der er meget anerkendt i kunstkredse. Arkivfoto: Hans-Jørgen Johansen

Gallerist sat i spidsen for nyt kunstråd

Ringsted - 20. november 2020 kl. 11:45 Af Nikolaj Kennov Rasmussen Kontakt redaktionen

Han puttede altmuligkunst på sokkel til sidste års kulturnat, har været leder af Ringsted Galleriet siden 2013 og var som konsulent med til at sætte de første streger til det kommunale billedkunstråd, der konstituerede sig torsdag aften.

Her blev kunstner, gallerist og generel ildsjæl Morten K. Jacobsen nemlig valgt som formand, mens Steffen Gray blev kunstrådets næstformand.

Som formand vil den 44-årige gallerist slå et slag for flere kunstevents og happennings i Ringsted.

Kunstrådet Ringsted Kommunes Kunststrategi vil med kunst gøre offentlige rum til mere end kun fysiske rammer.

Kunst kan være værker og events, og kunst må godt »larme« og »forstyrre« lidt og på den måde skabe eftertanke, inspirere og aktivere.

Det vil være op til billedkunstrådet at vurdere de enkelte ansøgninger om anskaffelse,afholdelse eller etablering af kunstværker på baggrund af principperne i kunststrategien.

Formålet med Ringsted Billedkunstråd er i øvrigt et ønske om at fremme samtidskunst i Ringsted Kommune. Hertil at give borgerne mulighed for at møde samtidskunst af høj kunstfaglig kvalitet i forskellige sammenhænge.





Kilde: Ringsted.dk Kilde: Ringsted.dk - Kunsten skal ud og være mere synlig for borgerne i Ringsted Kommune. Det kan være i form af mere samtidskunst og kunstevents i det offentlige rum, siger den nyvalgte formand.

Ikke lagt strategi endnu Han påpeger dog, at kunstrådets medlemmer blot mødtes torsdag aften for at konstituere sig, ikke sætte en specifik retning for kunsten endnu.

- Vi havde et godt og lærerigt introduktionsmøde, hvor vi medlemmer præsenterede os selv og konstituerede os, men det er for tidligt at sige noget konkret om vores kunststrategi, siger han og tilføjer:

- Når vi allerede holder næste møde den 2. december, er det, fordi vi mener, det er bydende nødvendigt at sætte hurtigt i gang og få lagt en spændende retning for kunsten i Ringsted.

Kunstrådets medlemmer er politisk udpegede og blev valgt på byrådsmødet den 7. september.

Kan godt lide indflydelse Selv stillede Morten K. Jacobsen op til formandsposten, fordi han mente, at hans mangeårige erfaring og ekspertise fra kunstverdenen tale godt sammen med ansvaret.

- Jeg kan godt lide at have noget indflydelse, og så kan jeg bidrage med min viden om Ringsted, hvor jeg har drevet galleri siden 2013. Udover det lokale har jeg samtidig et godt anker på den nationale kunstscene som udøvende kunstner, siger Morten K. Jacobsen, der mener, at billedkunstrådet byder på en god sammensætning mellem borgere, kommune og udøvende kunstnere med lokalt, regionalt og nationalt ståsted.

- Det virker som god gruppe. Vi har mange forskellige stemmer og et fælles sigte mod at skabe storre kunstoplevelser for Ringsted og kommunens indbyggere.