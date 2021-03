- Vi arbejder på at få kunsten ud til folket og skabe oplevelser og overraskelser, siger Morten K. Jacobsen, der som gallerist i Ringstedgalleriet står i spidsen for en stor udstillingsrække i Ringsted byrum. Foto: Jens Wollesen

Send til din ven. X Artiklen: Galleri vil give magtfulde mænd modspil med udstilling i det fri Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Galleri vil give magtfulde mænd modspil med udstilling i det fri

Ringsted - 06. marts 2021 kl. 06:01 Af Nikolaj Kennov Rasmussen Kontakt redaktionen

Den har været udskældt, lagt for had, dementeret og destrueret, og i det hele taget anklaget for at være noget værre hovski-snovski. Ja, når man snakker samtidskunst, er der nærmest ligesom at gennemgå et stykke krigshistorie, hvor holdninger er lige så frit flyvende som kasteskyts eller bustehoveder kastet i Københavns havn. Ifølge Morten K. Jacobsen, der er uddannet billedkunstner og gallerist i Ringstedgalleriet, er det dog på tide at kippe med det hvide flag og melde våbenhvile.

Mere kunst i det offentlige rum Han mener, at der skal mere samtidskunst ind i det offentlige rum, der ellers har været domineret af gamle, magtfulde mænd på hest og sokkel. - Der er mange, der stadig ser samtidskunsten som et underligt, småsnobbet rum, fordi man igennem skolegang og medier har lært, at kunsten er elitær. Det er helt forkert, for samtidskunsten er netop et frirum, man selv kan udfylde, siger Morten K. Jacobsen og tilføjer: - Kunst er vigtigt. Og som borgere og samfund har vi simpelthen brug for nye pejlemærker fremfor gamle statuer af magtfulde mænd.

Ringsted Galleriet rykker ud fra lørdag d. 6.-22. marts. Foto: Jens Wollesen

Når Morten K. Jacobsen siger magtfulde mænd, mener han også statuen af Valdemar Den Store, der troner på torvet ved Ringsted Rådhus. Han har stået der siden 1930’erne, men fra i dag lørdag får han yngre selskab. Lidt længere mod Sct. Bendts kirke har en kunstner hængt ekspressive malerier op i et træ i anledning af Ringstedgalleriets nye udstillingsrække "Sammenstød".

Vil række længere ud Igennem otte måneder udstiller 26 kunstnere fordelt på seks udstillinger, der rummer både etablerede kunstnere og nye talenter. Titlen på udstillingsrækken refererer til det sammenstød, der opstår, når kunstneriske medier, udtryk og genrer støder sammen med hverdagens og byens rum. - Det er et spændende rum at arbejde i. Der sker noget, når man ser, man kan hænge værkerne op i et træ, eller bliver udstillet i svømmehallen. Der sker et samspil mellem værkerne og omgivelserne, der ikke ville ske i galleriet, siger Morten K. Jacobsen.

Valdemar den Store byggede Sct. Bendts kirke, den første teglstenskirke i Danmark. Ved Ringsted Torvs fritlæggelse i 1930-erne skænkede Ny Carlsberg fonden, statuen til byen.

Galleristen ønsker samtidig at række ud til borgerne med udstillingsrækken. - Vi begyndte faktisk at arbejde på det i forbindelse med sidste nedlukning for at løse et praktisk problem, men det er i høj grad også drevet af en lyst til at gå i dialog med borgerne. Vi brænder for at skabe nye erfaringer i det offentlige rum, så samtidskunsten ikke bliver ved med at være så fremmed.

Den elitære kunst? Morten K. Jacobsen mener, at kunsten dels er blevet fremmedgjort af et kunstmarked, der har sat priserne urealistisk højt, men også af en historisk opfattelse af kunst som noget ophøjet. - Selv om kunsten egentlig er et biologisk instinkt, der første gang materialiserer sig i hulemalerier, bygger vores kunstopfattelse på tiden fra renæssancen og frem. Her var det kun det bedre borgerskab, der havde adgang til den, og jeg tror, at det elitære stammer derfra, siger Morten K. Jacobsen, der generelt arbejder for en demokratisering af kunsten. - Nogle gange bliver man træt af, at priserne også fastsætter retningen og opfattelsen af kunsten. Det er et samlermarked, mens vi arbejder på at få kunsten ud til folket og skabe oplevelser og overraskelser, siger Morten K. Jacobsen.

Marcel Duchamp skabte den såkaldte ready-made kunst, som består af masseproducerede genstande sat sammen og udstillet som kunstværker. Han meste kendte værk er nok hans ”Pissoir” fra 1917, som skød den kunstretning i gang, Morten K. Jacobsen trækker på i sin aktuelle udstillingsrække.

Han peger på den franske kunstner Marcel Duchamp, der skabte den såkaldte ready-made kunst, som består af masseproducerede genstande sat sammen og udstillet som kunstværker. Han meste kendte værk er nok hans ”Pissoir” fra 1917, som skød den kunstretning i gang, Morten K. Jacobsen trækker på i sin aktuelle udstillingsrække. - Mange har en forventning om, at kunsten skal være kedelig og dannende, men den kan også være sjov og forvirrende, siger Morten K. Jacobsen.

Skal tiltrække hele verden Både Ringsted Kommune, adskillige fonde og helt almindelige borgere har støttet op omkring og vist interesse for udstillingsrækken, der gerne skulle vokse sig større med tiden. - Håbet er klart at prøve at starte en tradition, hvor det bliver en selvfølge på linje med de store kunstfestivaler i Europa, som folk valfarter til. Måske bliver det ikke hele Europa i første omgang, men på sigt skulle det gerne blive en tradition, som ikke bare Ringsted, men hele Danmark kan samles om, siger Morten K. Jacobsen. Han er inspireret af den årlige skulpturfestival i tyske Münster, hvor samtidskunsten i hvert fald var ugleset til at begynde med. - Da den startede i 1977, skubbede man en kendt billedhuggers værker i vandet, nu er det blevet en verdenskendt event, siger Galleristen og slår fast: - Om mange år håber jeg, at der ikke bare står konger i Ringsteds byrum, men også samtidskunst, der rent faktisk afspejler dem, vi er i dag.