Museumslederen af Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm i Jystrup, Mikael Lund, håber på, at en halvprisordning og en god sommer kan rette op på de haltende besøgstal, museet har oplevet efter genåbningen tilbage i april.

Gæster til sporvejsmuseet udebliver

- Vi ligger desværre i slipstrømmen af alle andre museer i forhold til lave besøgstal efter genåbningen.

Sådan lyder den dystre melding fra Mikael Lund, som er museumsleder af Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm i Jystrup.

Flere museer landet over melder ifølge DR om haltende besøgstal efter genåbningen tilbage i slutningen af april, og ifølge Mikael Lund skyldes det en række forhold.

- Vejret har jo ikke været det bedste før nu, men der er heller ingen tvivl om, at alle de spontane gæster kommer ikke i samme omfang på grund af coronarestriktioner med coronapas og så videre. Vi åbnede 13. maj og har haft knap 1500 gæster. Det er altså inklusiv Kristi himmelfart og Pinsen. Det burde have givet lidt mere, fortæller Mikael Lund og bemærker, at man aktuelt ligger på et snit, der hedder cirka 150 til 170 besøgende gæster om dagen.

- Årene før corona har vi ligget på omkring 200 til 250 besøgende gæster i snit om dagen, konstaterer han.

Sommerferie og halvprisordning

Museumslederen sætter dog sin lid til, at danskernes sommerferieplaner holder sig inden for landets grænser som sidste år, hvor Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm oplevede skyhøje besøgstal.

- Sidste år havde vi 19.000 gæster i skoleferien. Året før havde vi 10.000. Vi tror heller ikke, at der er mange, der tager ud på ferie til sommer, så det vil nok også hjælpe os, siger han og understreger vigtigheden af, at der som i sidste år kommer en halvprisordning til museumsgæsterne:

- Vi sætter vores lid til og håber på, at den her sommerpakke kommer til at udmønte sig i en halvprisordning, i hvert fald i skoleferien. Jeg vil sige, at hvis de lave besøgstal fortsætter og der heller ikke kommer en halvprisordning, så vil vi få et meget lavere besøgstal end sidste år, og det kommer selvfølgelig til at kunne mærkes på indtægterne.

Hvad vil det få af konsekvenser?

- På sigt vil det kunne have konsekvenser på udbygning, restaureringer og så videre. Indtil videre er der sparet op til den slags, men over nogle år ville det potentielt kunne have en indflydelse på det, lyder det fra museumslederen.

I bund og grund optimister

- Men i bund og grund er vi optimister. De museumsgæster, vi har haft, har været glade og tilfredse. Det er meget få, der ikke har haft coronapas i orden. Vi skal jo kontrollere for coronapas, selvom vi synes, det ikke er særligt sjovt at agere en slags politibetjent, men det er betingelserne, så det følger vi selvfølgelig, og så håber vi på det bedste til sommer, tilføjer Mikael Lund om situationen.

Som en del af sommer- og erhvervspakken, som et bredt politisk flertal på Christiansborg i sidste måned vedtog, har museer faktisk mulighed for at give besøgende adgang til halv pris i skolernes sommerferie. Det har man afsat 186,5 millioner kroner til i en ordning, som museerne kan søge om at få sin bid af fra den 25. juni.