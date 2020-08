På Jyllandsgade cirka ud for Vilh. Andersens Vej blev en kvinde tilfældigt vidne til et ungt pars opgør. Det var vold fra den unge mands side, har retten nu afgjort. Foto: Dennis Cordsen

Gadeopgør mellem kærester var vold

Ringsted - 30. august 2020

I dag er de kærester igen. Men det var en 21-årig mand og en 27-årig kvinde fra Ringsted ikke, da de befandt sig på Jyllandsgade i Ringsted tilbage den 24. februar omkring klokken 13.45.

Det blev til en sag, der nu er afgjort i Retten i Roskilde, fremgår det af rettens dombog.

Heri står også at læse, at en tilfældig kvinde i nærheden blev vidne til opgøret på gaden.

Den 21-årige mand var tiltalt for at skubbe den 27-årige kvinde hårdt flere gange samt give hende flere slag på kroppen og i ansigtet og nikke hende en skalle.

Han var desuden tiltalt for trusler mod den 27-årige ved pr. telefon at true med at slå hende ihjel eller lignende forud for opgøret på gaden.

Han blev frifundet for truslerne, da en sms-udveksling mellem de to, som blev fremlagt i retten ikke beviste, at der var tale om trusler.

Den 21-årige blev også frifundet for at nikke en skalle, for det blev heller ikke bevist.

Men ifølge dombogen fejede retten hans forklaring om resten af voldstiltalen af bordet og fandt ham skyldig i vold.

Den 21-årige forklarede, at han og den 27-årige kvinde var på stedet, og han var sur. Da kvinden ville gå derfra, fulgte han efter, men han har højst rørt hende på skulderen.

Det stemmer dårligt overens med det tilfældige øjenvidnes oplevelser af opgøret.

Øjenvidnet derimod fortalte, at hun så en ung mand skubbe en ung pige hårdt flere gange, og hun så, hvordan han også slog hende flere gange på kroppen og i ansigtet.

Retten lagde vægt på øjenvidnets oplevelser af episoden på gaden og dømte den 21-årige for vold.

Det koster ham 40 dages betinget fængsel.