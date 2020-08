Se billedserie Der var stor tilslutning til gåturen ved Tybjerg. Foto: Bodil Pinholt

Gåture for krop og sjæl

Ringsted - 03. august 2020 kl. 18:00 Af Bodil Pinholt

Det er godt for både sjæl og krop at snøre vandreskoene og tage med Sneslev og Ørslev kirkers ugentlige gåture.

Hver onsdag mødes en flok på 12-18 stykker ved Sneslev Kirke, og herfra kører man til en aftalt destination for at gå en tur. Længden på turene varierer, og et sted mellem tre og seks kilometer.

Orestenen ved Tybjerg eller dansestenen, som den også kaldes, var målet for forrige uges gåtur. Selv om det var midt i ferietiden, så var der god tilslutning. Der var omkring 20.

- Vi har valgt at køre hele tiden, fortæller Henrik Sieben, der siden 1. januar i år har været diakonimedarbejder ved Ørslev Kirke og Sneslev Kirke.

Han finder destinationer eller deltagere i disse gåture kommer med forslag til, hvor man skal gå.

- Det er for at gå og det er det sociale i det. Det er en del af diakoniarbejdet, siger Henrik Sieben.

- Vi får alle et godt udbytte af gåturene, slår Henrik Seiben fast.

Ud over motionen, får man også brugt sanserne.

Alle har et eller andet, de kan byde ind med, det kan være viden om blomster eller og fugle.

De fleste deltagere kommer fra pastoratet Ørslev- Sneslev, men der er nogle fra Nordrup, Farendløse og andre sogne, der slutter sig til. Folk i alle aldre kan være med. Der er ingen tilmelding, man møder bare op ved Sneslev Kirke onsdag klokken 9.30.

Rita Werner er næsten med ude at gå hver uge. Hun har hunden Balder med i snor. Hendes mand Arno går også med. Parret er fra Ørslev, og de har været med fra starten for cirka fire år siden. Dårligt vejr holder dem ikke tilbage.

- Det forhindrer os ikke i at gå, siger Rita Werner.

Efter par kilometer bliver der gjort holdt i en lysning i skoven. Det er der tid til en tår kaffe. En meget stor træstamme udgør det for bænk. Så er det frem med håndspritten, derefter kommer termoflasker, kaffekrus og småkager frem, og snakken går lystigt.

Næste stop er orestenen, der ligger i skoven. Stenen, der også kaldes dansestenen, er på listen over Danmarks 100 største sten. For at ende i denne kategori, skal stenen have et længdemål på minimum fire meter.

Sagnet fortæller, at da man byggede Tybjerg Kirke, sad der en troldvkinde, som var blev så sur over, at man tog hendes udsigt, så hun kastede stenen mod kirken, men ramte ved siden af.

Undervejs på turen stoppede Henrik Sieben så man kunne nyde naturen og iagttage nogle af de gamle træer i skoven. Alle sanserne blev aktivieret på turen.

- Alle er velkomne. Vi prøver at få alle med, så alle føler, at de får noget ud af det og alle bidrager, siger Henrik Sieben.

- Det er vigtigt at understrege, at det ikke er noget i diakoniarbejdet, som er forkyndende. Det er et tilbud og har du lyst til at være med, møder du op, tilføjer han.

- Jeg synes, vi oplever en masse, og så er der samværet, siger Sanne Bryde, som er med på alle turene.

Hun synes, der bliver lavet mange gode ting omkring kirken. Der vises for eksempel film, som Henrik Sieben forinden har fortalt lidt om.

Sanne Bryde er også begejstret for fællessang en gang om måneden. Her mødes man og synger fra Højskolesangbogen.

- Det jeg synes der er godt er, at vi kan samles samme uden at dyrke religionen, siger Susanne Bryde, der selv har siddet i menighedsrådet.

- Vi taler meget historie, fortæller hun.

Det giver stof med hjem til eftertanke, og man får rørt sig.

Man spørger også lidt til hinanden. Folk er også gode til at blande sig, så man får talt med nogle forskellige.

- Jeg synes også, vi prøver at hjælpe hinanden, siger Sanne Bryde.

- Man viser omsorg, tilføjer Henrik Sieben.

- Man føler aldrig, man er til besvær, siger Sanne Bryde.

Hun har fået en dobbelt bypas operation, så de andre må af og til vente lidt på hende, men det er ikke noget problem.

Der bliver taget hensyn til alle.

- Jeg har været enormt glad for at være med i de aktiviteter, vi har haft gennem årene, understreger Sanne Bryde.

Hun benytter alle tilbudene, og hun har været med til at holde caféen ved lige en perioden, hvor der ikke var sognemedarbejder.