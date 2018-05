Gå med i Ådalen i aften

Mens varmen giver landmændene rynker i panden, er det helt andre bekymringer, der plager Ringsted Forsyning og Ringsted Kommune. Her er det udsigten til den såkaldte hundredårsregn, der kræver en indsats. Det skriver DAGBLADET Ringsted. Ringsted Forsyning er i gang med klimatilpasning i Ringsted Ådal. Her skal der i flere etaper etableres regnvandsbassiner, som skal optage store regnmængder og forhindre, at kloakker løber over og kældre oversvømmes. Forholdene for plante- og dyreliv skal forbedres, og der skal tilføjes rekreative aktiviteter, som besluttet i helhedsplanen for Ådalen.