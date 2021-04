Se billedserie Uddeler Anders Jensen mener, at det er oplagt, at Brugsen støtter aktiviteter i lokalsamfundet. Foto: Anders Ole Olsen Foto: Anders Ole Olsen

Fyld indkøbsvognen og støt TMS Ungdom

Ringsted - 23. april 2021 kl. 16:22 Af Alexander de Summer-Brason Welford

Man kan både få handlet og være med til at støtte TMS Ringsteds ungdomsafdeling, hvis man svinger dankortet forbi Dagli'Brugsen Høm, der vil donere tre procent af fredagens og lørdagens omsætning til den lokale håndboldklub.

- Det er noget, som jeg har stablet på benene sammen med TMS, fortæller uddeler Anders Jensen.

- Vi mener, at en brugsforening som vores, der er 100 procent eget af medlemmerne, skal støtte op om Ringsted, hvor vi bor, fortsætter han og påpeger:

- Det er blevet mere udtalt under corona, hvor jeg kan forstå, at foreningslivet har det hårdt. Så jeg synes, at det er vigtigt at minde folk om, hvor vigtigt foreningslivet er, både for børn og voksnes trivsel. Vi har haft lidt dialog med TMS før og i takt med, at flere og flere af vores kunder kommer fra Ringsted, så synes vi, at det er vigtigt at synliggøre os selv og det, vi står for.

Lokal bæredygtighed

Uddeler Anders Jensen er af den holdning, at det er vigtigt, at erhvervslivet er en aktiv del af den by, man er i. Det skaber nemlig synergi, mener han, der hvert år donerer penge til diverse foreninger rundt omkring.

- Det har været til forsamlingshuset, skolerne, petanque, rideklubber, line dancers, motorcykelklubber, bueskydningsklubben, Lions, soldaterkammeraterne, VHG (Vetterslev Høm Gymnastikforening, red.) you name it, remser Anders Jensen op om Høm Brugsforenings lokale gavmildhed.

- 2020 var en lidt lavere sæson, hvor vi brugte 90.000 kroner på sponsorater og donationer, men vi ligger penge i det hvert år, fordi vi synes, det er vigtigt at støtte op om det lokale, som støtter op om os, tilføjer han og understreger:

- Det er oppe i tiden at være bæredygtig, og i min optik er der ikke noget, der er mere bæredygtigt end at støtte op lokalt for at sikre, at ens lokalområde har det godt.

Ingen undskyldning

- Vi har smidt nogle særlige tilbud i lokalavisen til en attraktiv pris. Så er der i hvert fald ingen undskyldning for, at kunderne ikke kan støtte op om det her, siger Anders Jensen om de tilbud, man har skruet sammen i Daglig'Brugsen Høm fredag og lørdag, hvor man altså samtidig med sine indkøb kan være med til at støtte op om TMS Ringsted ungdomsafdeling.

Dagli'Brugsen Høm finder man på adressen Næstvedvej 230.