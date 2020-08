Fusion snubler tæt på mål

»Vi har lige fået meddelelse fra Erhvervsstyrelsen om, at de ikke kan godkende fusionen. Der er tale om en teknikalitet med en underskrift. Erhvervsstyrelsen har før sommerferien kvitteret for modtagelsen, men uden at tjekke af, at papirerne var udfyldt korrekt, hvorfor de ikke har bedt om nye underskrifter, inden de har sagsbehandlet«, skriver bestyrelsen i en meddelelse til medlemmerne.