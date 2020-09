Fuldt hus i sammenlagt menighedsråd

Der blev valgt et fuldtalligt menighedsråd for de to sogne Haraldsted og Allindemagle.

Der blev også holdt valg til menighedsrådet for Jystrup og Allindelille, som også er to sognes menighedsråd, der er lagt sammen.

Ifølge nuværende formand for Jystrup og Allindelille Menighedsråd Thomas Nygaard Mikkelsen mangler man to medlemmer for at være fuldtallige.

Der er valgt fem personer fra Jystrup, og tre fra Allindelille. Man overvejer nu at arrangere et suppleringsvalg for at nå helt i mål.