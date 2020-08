Fuld bilist bragede ind i træ

Mandag klokken 19.58 løb et rådyr ud foran en bil på Slimmingveje mellem Køge og Ringsted.

Føreren, en 28-årig mand fra Ringsted, forsøgte at undvige, først mod venstre, hvor bilen ramte et træ i vejkanten. Herefter rettede han bilen op og kørte frontalt ind i et træ i højre side af vejen.