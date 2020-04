Se billedserie Lars Jensen fra Kalundborg Fugeteknik får hilst på mange mennesker inde i lejlighederne, mens han laver fugearbejde i Benløseparkens betonblokke. Foto: Anne Wandahl

Fugemænd støder på indtørrede fugle og flinke folk

Lifthanger: Heldigvis lukker coronakrisen ikke for alt arbejde. Fugle giver nok at lave for et firma fra Kalundborg i Benløse.

Ringsted - 02. april 2020 kl. 14:45 Af Anne Wandahl Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Morgensol vækker beboerne i Benløseparken ved Ringsted for tiden sammen med et kæmpekor af lystige småfugle lige under vinduerne. Men der må de ikke være.

De nærgående fugle giver i de ellers så nedlukkede coronatider arbejde til Kalundborg Fugetekniks Morten Jensen og Lars Jensen.

Benløseparken består af 10 boligblokke, der er opført omkring 1960'erne i gråt beton, som var nyt og moderne dengang.

Facaderne består af meget store betonfliser med fuger imellem. De fuger er store nok til, at småfugle snildt kan flyve ind og bygge reder i hulrum inde bag betonfliserne.

Det er skidt for byggeriet, og heller ikke optimalt for beboernes nattesøvn.

Beboerne kommer hvert daggry ufrivilligt til »åben mikrofon« i fuglenes karaokebar.

Ulækkert og hyggeligt Lars Jensen og Morten Jensen fra Kalundborg skal i første omgang fylde fugerne i fem af boligblokkene.

- Resten laver vi til juli, når det er et nyt regnskabsår, fortæller Lars Jensen.

Benløseparken er 3,5 etager høj. Det er rigtig mange betonfliser med meget store fuger imellem, der skal fyldes med fugemasse.

Derefter skal de »glittes« - altså glattes ud, så de er fine, lige og uden huller, som småfugle fejlagtigt tror er deres fordør.

De gamle fuger skal renses for skidt, før der kan komme fugemasse i. Det er ikke særligt fornøjeligt.

- Vi finder mange gamle, døde fugle derinde. De er sådan helt indtørrede. Det er ret ulækkert, fortæller Lars Jensen.

Så er det straks mere fornøjeligt, at der for tiden er så unormalt mange mennesker hjemme, mens de to fug(l)emænd arbejder.

Mange vinker til dem, når de pludselig står i en lift udenfor vinduerne på 1. og 2. sal.

Nogle byder dem også på en kop kaffe.

- Folk er flinke. Det er hyggeligt, siger Lars Jensen.