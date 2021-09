Se billedserie Murstenene smuldrer på Knud Lavard Centret, og derfor er Linda Nielsen påpasselig, når hun færdes udendørs med sin 71-årige far, der lider af demens. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Frygter at få sten i hovedet

Ringsted - 06. september 2021 kl. 14:19 Af Kasper Frank Kontakt redaktionen

Linda Nielsen frygter, at det fejlbehæftede byggeri på Knud Lavard Center får konsekvenser for hendes far. Han er 71 år og dement og flyttede ind på plejehjemmet i juni 2020.

Med faderen bosat i stueetagen har familien på nærmeste hold kunnet følge med i, hvordan beboerne på førstesalen er blevet udelukket fra at kunne bruge deres altaner.

Ifølge udlejeren, Andelsboligforeningen af 1941, på grund af byggesjusk, der har medført, at altanerne er så faldefærdige, at man ikke må gå ud på dem.

Linda Nielsens far har som en af de heldige beboere haft adgang til sin terrasse i stueetagen, men den bliver ikke benyttet uden ekstra påpasselighed.

Ud over de faldefærdige altaner er der nemlig mursten, der smuldrer på grund af fugt.

- Det er jo farligt. Hvis du går nedenunder og får de her mursten i hovedet, hvad sker der så? Gudskelov er der ikke sket noget, men det ville være forfærdeligt for alle parter, hvis det skete, siger hun.

Ansatte holder øje Forretningsfører Asger Poulsen fra Andelsboligforeningen af 1941 afviser, at der skulle være noget at frygte.

- Jeg er ikke vidende om, at der kan falde noget ned i hovedet på folk. Det er jeg ikke blevet gjort opmærksom på, og der går ejendomsfunktionærer rundt og holder øje ude på plejehjemmet, siger han.

Linda Nielsen er med i pårørenderådet på Knud Lavard Centret og har derfor også en viden om, hvordan de øvrige beboere og deres pårørende oplevede situationen, da boligselskabet skruede samtlige 50 altandøre fast i dørkarmen, så beboerne ikke kunne komme ud på altanen.

Skæbnen ville, at det skete samtidig med, at coronabølgerne skyllede ind over landet og ramte Knud Lavard Centret, hvor flere beboere måtte i isolation efter fund af coronaudbrud på plejehjemmet.

Far blev mere trist Det betød blandt andet færre besøg til Linda Nielsens far.

- Vi kunne se, hvordan min far blev mere trist og indelukket. Der skete en markant ændring i hans velvære. Vi kunne trods alt tage ham ud, men det kunne de ikke engang ovenpå, hvor altanerne var låst. Der er jo noget livskvalitet i, at man kan gå ud, men deroppe var beboerne jo spærret inde, siger Linda Nielsen.

Datteren understreger, at familien er glade og taknemmelige for den pleje, hendes far modtager.

Hun mener heller ikke, at de ansatte på plejehjemmet kunne have stillet noget op over for fejlene på byggeriet.

