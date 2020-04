Send til din ven. X Artiklen: Frustreret søster klager over bosted efter dødsfald Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Frustreret søster klager over bosted efter dødsfald

Det er ikke nødvendigvis håndteringen, men graden af information, der har været for dårlig. Det mener pårørende Bettina Kristensen, hvis bror bor på bostedet Bengerds Huse i Ringsted, hvor tre har været smittede med coronavirus, og én ulykkeligvis døde natten til torsdag af den smitsomme sygdom.



Ringsted - 03. april 2020 kl. 19:50 Af Nikolaj Kennov Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Bettina Kristensen fik først noget at vide om situationen på Bengerds Huse, da hun torsdag eftermiddag kunne læse nyheden om det coronarelaterede dødsfald på sn.dk. Ikke bare blev hun vred. Hun blev også grebet af frygt for, om broren, der bor på bostedet for borgere med psykisk- og/ eller fysisk funktionsnedsættelse, var blandt de smittede. - Jeg ringede straks til institutionen og snakkede med en medarbejder, som selvfølgelig henviste til tavshedspligten. Helt okay tænkte jeg, for det er heller ikke hendes opgave at informere mig, siger Bettina Kristensen, der af medarbejderen fik at vide, at der blev sendt en pressemeddelelse ud senere samme dag. - Bagefter ringede jeg til lederen (Birthe Hansen, red.), som var meget kort for hovedet. Hun henviste også til tavshedspligten, så samtalen var overstået på under to minutter.

Problemet er bare, at pressemeddelelsen kun blev sendt til medierne, ikke de pårørende, mener Bettina Kristensen. - Hvis tavshedspligten gælder os, hvorfor gælder den så ikke overfor medierne? Vi er på mailingliste og på god gammeldags telefon, siger hun og slår fast: - En ting er tavshedspligt, en anden er oplysningspligten, som helt er udeblevet i dette tilfælde. De kan sagtens informere om sommerfester og alt muligt andet pjat, men vi har hverken hørt skidt eller kanel under nedlukningen, siger Bettina Kristensen. Hun mener, at informationsniveauet har været lavt hele vejen igennem. Det er derfor ikke medarbejderne, som ifølge Bettina Kristensen gør ”et utroligt godt stykke arbejde”, men ledelsen som har svigtet sit informationsansvar. - Både mine forældre og jeg har selv måtte kontakte bostedet for at høre, hvordan det gik med min bror, som eftersigende er ved godt mod. Mere ved vi ikke, siger hun og tilføjer: - Min frustration går udelukkende på ledelsen og kommunikationsvejen, der udelukkende er online og på mail. Mine forældre er langt oppe i 70’erne og kan ikke engang finde ud af at sende en mail.

Håndtering før info For Jesper Kjærsgaard, hvis søster bor på Bengerds Huse, kom nyheden om dødsfaldet og de to øvrige smittede beboere også sent. - Jeg har først lige læst det her fredag morgen i avisen, siger Jesper Kjærsgaard. Han mener dog, at det er vigtigere at bostedet og kommunen prioriterer håndteringen fremfor kommunikationen. - Det er vigtigere at få prioriteret det egentlige arbejde end at informere os som pårørende. Det kan altid ske, når de har fået styr på situation, siger han og tilføjer: - Jeg kender dem derude, og de er meget professionelle. Jeg er ikke et sekund i tvivl om, at de gør alt, hvad de kan for at bremse smitten, siger han.



Bengerds Huse Der bor 40 borgere på Bengerds Huse.

Botilbuddet henvender sig til voksne borgere, som alle kendetegnes ved at have en varig og/eller en betydelig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne.

Torsdag stod det klart, at tre beboere havde været smittede med coronavirus, hvoraf en beboer døde. Holdningen om, at håndteringen kommer før information, giver Bettina Kristensen ikke meget for. - Vi er alle sammen født med to arme og to ben. Vi kan godt finde ud af at multitaske, og det mener jeg også, bostedet ellers gør og burde gøre i det her tilfælde, siger Bettina Kristensen, der mener, at uvisheden fører til frygt. - Det har den allerede gjort for os i hvert fald. Min mor sidder tilbage i chok, for min bror er virkelig i farezonen for at dø, hvis han bliver smittet, siger hun og tilføjer: - Det tager to sekunder at lave et opkald, så hvorfor har man ikke gjort det?

Hjemtagning eller? Bettina Kristensen har været i kontakt med sundhedsmyndighederne om at hjemtage sin bror, der på initiativ af familien formentlig vil blive testet for coronavirus af en læge. Men: - Det er ikke bare lige at hjemtage ham. Jeg har selv børn, mine forældre er gamle og han vil for alvor komme ud af sin komfortzone. Men bliver han testet positiv, vil min mor gøre alt for at få ham hjem i sikkerhed, siger hun.