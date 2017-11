I fredags gik Ringsted Kommune til tasterne og orienterede om situationen i Børne- og familierådgivningens handicapteam.

Frustreret mor punger selv ud for velfærdsydelse

Ringsted - 29. november 2017 kl. 16:27 Af Hans-Henrik Lærke Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I resignation har Ina Stige Johansen grebet til egne lommer for at få ordentlig hjælp til hendes otteårige søn, som er diagnosticeret med infantil autisme og ADHD.

Det fik naturligvis indflydelse på hans skolegang, men hjælpen fra Ringsted Kommunes børnehandicapteam har haltet.

Eksempelvis da der i foråret skulle holdes et netværksmøde på Børnepsykiatrisk afdeling.

- Der mødte slet ikke nogen op. Mødet var ikke skrevet ind i kalenderen, fortæller Ina Stige Johansen, som dog fik aftalt et nyt møde med en sagsbehandler.

- Det lykkedes, men heller ikke dette møde var skrevet i kalenderen, så sagsbehandleren var helt uforberedt. Jeg havde en af mine bekendte med, som selv er socialrådgiver. Hun fortalte, at kommunens sagsbehandler overhovedet ikke levede op til sin vejledningspligt, siger en frustreret mor, der ved den lejlighed og efterfølgende måtte erkende:

- Jeg har selv været nødt til at finde ud af, hvad mine muligheder og rettigheder er.

Derfor har hun valgt selv at punge ud for den nødvendige hjælp, som ellers burde være et kommunalt anliggende og et spørgsmål om skattefinansieret velfærd.

- Det kostede sommerferien, men jeg kunne ikke se andre muligheder. Om fem år vil jeg gerne kunne se tilbage og sige, at jeg har gjort, alt jeg kunne for min søn, fortæller Ina Stige Johansen om baggrunden for sin beslutning.

Hun fortæller, at hun som alenemor til to drenge og et arbejde som tandplejer i Køge ikke har overskuddet til at kæmpe med et kommunalt system.