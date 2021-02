Se billedserie Overrasket? I hvert fald lidt, da læreren bankede på døren hjemme i Ringsted. Foto: Poul Petersen

Frustreret efterskoleelev fik bragt en hjælpepakke til døren

Ringsted - 19. februar 2021 kl. 09:09 Af Susanne Christensen Kontakt redaktionen

Josefine Lauridsen fik forleden en særlig hjælpepakke af en lærer fra sin efterskole i Tommerup på Fyn.

Han bankede på hendes dør og afleverede et indkøbsnet med blandt andet et sæt til at lave kajkager og en pose med myslibar og æblejuice, som proviant til en 15-kilometers travetur, hun skulle have gået med sine efterskolekammerater.

- Jeg syntes, det var fedt, for så kan vi stadig have det hyggeligt sammen, også selv om vi ikke er sammen. I stedet for at have almindelige timer på Teams, bagte vi kajkager sammen, siger Josefine Lauridsen.

Det var der i hjælpepakken Et kort med billeder af lærerne og en hilsen

4 friskbagte boller fra skolens køkken

1 glas hjemmelavet marmelade

1 3D puslespil som skal bruges i en praktisk-time Kajkagekit, - til at lave fem stk. kagkager i praktisktimen i morgen sammen med Rikke

1 spegepølse fra egen fryser

1 lille rød rygsæk med VE-logo (sponsoreret af Sport og Profil) indeholdende juice og mueslibarer som skal bruges på torsdagens gåtur

1 potte med vinterblomster fra Ditlevs Gartneri

1 pose med karsekit (frø og vat) til brug i naturfagsundervisning. Desuden tomatfrø

1 skabelon til at folde papiræsker.

Det var netop for at forsøde eleverne tilværelse, at alle lærerne fra efterskolen kørte rundt til alle eleverne i hele Danmark.

- Når nu eleverne ikke må komme tilbage til vores efterskole, så må vi tage ud og besøge eleverne og deres familie, oplyser forstander Marie Klit.

Et plaster på såret Som andre efterskoleelever er Josefine Lauridsen hjemsendt i øjeblikket på grund af coronarestriktionerne.

Det år, der skulle have været fyldt med oplevelser og nye venner, er i øjeblikket et år med hjemmeundervisning og krav om afstand. Hun er frustreret og ærgerlig over, at nedlukningen sætter en kæp i hjulet på hendes forventninger.

- Jeg tænker på, hvor mange oplevelser, jeg går glip af. Det er ikke så sjovt, for jeg havde glædet mig til at få et år på efterskole. Så jeg vil jo hellere være der end hjemme, siger hun.

Efterskolens hjælpepakke er et plaster på såret. Josefine Lauridsen får alligevel lov til at gå traveturen på 15 kilometer. Nu bliver det bare med familie eller venner, og de skal melde, hvor mange kilometer, de har gået hver time. Normalt får hun lov at være aktiv på efterskolen, og midt i hjemmeundervisningen kan en frisk gåtur da også være tiltrængt.

- Jeg tror, det var for, at vi også lige kom ud og røre os, som vi plejer at gøre. Jeg syntes, det var fint, siger hun.