Kitty og Thomas Dilling Madsen ville have tilladelse til at lægge kabelkanal til opladning af kommende elbil, mens Pileborggade alligevel var gravet op af Ringsted Forsyning. Foto: Anders Ole Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Frustreret borger: Byen er slet ikke gearet til elbiler Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Frustreret borger: Byen er slet ikke gearet til elbiler

Ringsted - 11. december 2020 kl. 06:40 Af Nikolaj Kennov Rasmussen Kontakt redaktionen

Der skulle snart have holdt en elbil på Pileborggade 4, men langsom sagsbehandling i Ringsted Kommune har fået Thomas Madsen på andre tanker.

Efter at have ansøgt kommunen om tilladelse til at lægge en el-kabelkanal ud fra lejligheden for en måned siden, et tidspunkt, hvor Ringsted Forsyning ironisk nok alligevel havde gravet Pileborggade i midten af Ringsted op for at lægge klimavenlig fjernvarme, har Thomas Madsen tæt på opgivet: Gaden er nu lukket igen uden kabelkanal og drømmen om en grøn billøsning.

- Det er mig en gåde, at man i denne tid ikke er i stand til at godkende en enkelt kabelkanal til fortovet ud fra Pileborggade 4 i en tid, hvor regeringen ellers melder klart ud, at alle i samfundet skal gå ind for elbiler for klimaets skyld, siger Thomas Madsen om regeringens nye transportaftale, der udfaser benzin- og dieselbiler med målet om en halv million elbiler på vejene i 2030.

En god løsning Efter Thomas Madsen havde henvendt sig med ønsket om en kabelkanal til opladning af sin fremtidige elbil, var svaret ellers kun konstruktivt hos Ringsted Forsyning.

- Ringsted Forsyning havde præsenteret en fin løsning, der let kunne etableres i sammenhæng med deres øvrige gravearbejde i Pileborggade, men siden gik der langsommelig kommunal administration i den, siger han og tilføjer:

- En måned efter jeg havde ansøgt, kunne bygherren selvfølgelig ikke vente længere på svar fra kommunen og lagde fortov ude foran vores hus i søndags uden en kabelkanal. Så hvad nu? Skal jeg til at søge igen og betale dobbeltpris for, at de skal grave fortovet op igen?