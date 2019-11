Frustrerede forældre: Luk ikke vores vuggestue

Bare et halvt år efter start står Stakhavens Vuggestue til at blive opslugt af en anden større daginstitution – eller helt lukke. Både forældre og personale kalder forslaget useriøst.

For få børn koster for mange penge, lyder argumentet for at samkøre vuggestuen med en anden eller helt lukke den, hvilket skal drøftes og besluttes på Børne- og Undervisningsudvalgets møde mandag den 18. november.

I september måned fik forældre og personale ved Stakhavens Vuggestue at vide, at den stod til at fortsætte med børnehavedel - nu er den lukningstruet.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her