Her ses koret fra Ældresagen i aktion.

Frivillige har sunget sammen med ældre på afstand

Frivillige fra Ældre Sagen har med koordination fra ensomhedskonsulenten i Ringsted Kommune sørget for fællessang på afstand med beboerne i handicapvenlige boliger i Ringsted Kommune.

- Beboerne har været i deres haver, på altaner eller foran hoveddøren, så vi ikke kom for tæt på hinanden. De været utrolig glade for, at vi er kommet forbi og har sunget sammen med dem i en halv times tid, siger Mona Juel Hansen.