Frisører om nye hjælpepakker: Det er det, der skal til

Hos frisørsalonerne Hair By MBS og PARK By Månsson.me i Ringsted glæder ejerne sig over de to hjælpepakker, som regeringen præsenterede onsdag. Pakkerne skal hjælpe blandt andre frisører, der er særligt hårdt ramt på pengepungen af corona-krisen.

Ringsted - 18. marts 2020

Regeringen kom tirsdag aften med et påbud om, at blandt andre frisører skal holde lukket til og med den 30. marts. Tiltaget kan få store økonomiske konsekvenser hos en række saloner i Ringsted, som DAGBLADET har talt med, og det har fået flere til at tage kreative løsninger i brug i de kommende to uger. Samtidig sætter frisørerne deres lid til de to hjælpepakker, som finansminister Nicolai Wammen (S) og erhvervsminister Simon Kollerup (S) præsenterede på et pressemøde klokken 12.00 onsdag. Pakkerne har til formål at hjælpe små erhvervsdrivende og brancher, der er særligt ramt af corona-krisen, eksempelvis frisørerne.

Lavede webshop natten over Hair By MBS er én af de mange saloner i Ringsted, som må holde lukket i de kommende to uger oven på statsministerens udmelding tirsdag aften. Salonen er én del af en kæde med fire saloner i Næstved, Slagelse, Køge og Ringsted, som er ejet af søstrene Christina og Marlene Bundgaard Sørensen. - Vi har 25 ansatte og en husleje, der skal betales, så vi prøver så vidt muligt at holde skruen i vandet lige nu. Vi har flyttet alle aftaler til efter den 30. marts, så vi håber at kunne møde ind til en fyldt kalender, siger Christina Bundgaard Sørensen.

Frisørkæden har desuden reageret ved at oprette en webshop, hvor kunderne kan bestille hårprodukter med rabat og afhente dem i én af de fire saloner. - Det er godt at have en søster med IT-kundskaber. Marlene har siddet hele natten og opbygget en webshop fra bunden, så vi i hvert kan få nogen indtjening i den kommende tid, siger Christina Bundgaard Sørensen. Med fire saloner, der alle er placeret i bymidten, lægger Hair By MBS en anseelig husleje hver måned. Derfor håber søstrene, at de hjælpepakker, der blev præsenteret onsdag, også bliver forhandlet på plads i Folketinget.

Hjælpepakker nødvendige Den ene hjælpepakke vil kunne betyde, at Hair By MBS får dækket op til 80 procent af deres husleje. - Det er et meget positivt udspil, der er blevet lagt frem, og det er det, der skal til for at vi bliver hjulpet igennem krisen. Nu krydser vi fingre for, at det bliver vedtaget i Folketinget, siger Christina Bundgaard Sørensen. Også Tina Månsson, der er indehaver af PARK By Månsson.me, hvor hun har to frisører ansat, glæder sig over de udspil, der er blevet lagt frem.

Hendes salon kan blive omfattet af hjælpepakken målrettet små virksomheder med højst ti ansatte. Bliver den vedtaget, kan hun få kompensation for tabte indtægter i tre måneder - op til 23.000 kroner om måneden. - Det ville være en kæmpe hjælp og en rigtigt fin løsning, siger Tina Månsson. Ligesom Hair By MBS forsøger hun at holde gang i salget af hårprodukter ved at tilbyde Drive-In, hvor kunder kan bestille og afhente eksempelvis shampoo og gavekort.

- Jeg har fået rigtigt mange søde beskeder fra vores kunder, som siger, at de vil støtte butikken ved at købe gavekort og bestille tider ud i fremtiden. Det er rørende at opleve den opbakning, siger Tina Månsson. PARK By Månsson.me lukkede allerede lørdag grundet smittefare. - Det er et fag, hvor vi arbejder i tæt kontakt med mennesker, og ingen ved, hvem der kan smitte hvem. Jeg har selv en datter, der er nyopereret, så vi tog ingen chancer og lukkede lørdag, siger Tina Månsson.

Der skal knokles på den anden side Hos Frisør Rene i Nørregade var der i denne uge fuldt booket i kalenderen, men onsdag måtte kalenderen ryddes og salonen lukkes. Ligesom Ringsteds øvrige frisører håber indehaver René Rindal på en økonomisk håndsrækning fra regeringen og på, at han kan åbne igen den 31. marts. Herrefrisøren, der snart kan fejre 10 års jubilæum, har i modsætning til de øvrige frisører ikke nogen særlige tiltag klar i nedlukningsperioden. - Salg af produkter udgør måske en halv procent af min indtjening, så det ville ikke give mening at satse på det. Jeg lever af at klippe, og jeg kommer til at knokle rigtigt hårdt, når vi kommer ud på den anden side, siger René Rindal. Frisør René har normalt lukket mandage, men ikke når samfundet åbner op igen. - Jeg har været nødt til at sige, at alle mine fridage, dem bruger jeg nu, og så må jeg indhente det tabte. Jeg har heldigvis fået hjælp af min udlejer, der har givet mig en huslejenedsættelse under krisen, siger René Rindal.