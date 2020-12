Send til din ven. X Artiklen: Frisør udvider åbningstid inden nedlukning Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Frisør udvider åbningstid inden nedlukning

Ringsted - 18. december 2020 kl. 06:26 Af Kasper Frank Kontakt redaktionen

Hos frisørsalonen Hair By MBS i Ringsted er det helt store puslespil ved at blive lagt for at flytte rundt på kundernes tider. Coronarestriktionerne betyder, at alle frisørsaloner fra på mandag skal lukke, og det giver ekstra travlhed allerede nu, fortæller indehaver Christina Bundgaard Sørensen.

- Telefonen ringer uafbrudt. Vi prøver at finde andre tider til de kunder, der har bestilt tid på mandag og frem mod jul, siger hun.

Nogle kunder er heldige at få en ny tid i frisørstolen, inden døren smækker i 21. december, mens andre får udskudt tiden til det nye år.

Ingen sure miner Fælles for kunderne er, at de tager det med et smil.

- Der er rigtig mange, der siger, at de bare vil vente til det nye år, fordi det ikke er så vigtigt for dem at få ordnet hår i de her coronatider, siger Christina Bundgaard Sørensen.

Frisørkæden, som har saloner i Ringsted, Køge, Næstved og Slagelse, har spurgt personalet, om de vil arbejde mere de kommende dage for at nå at betjene så mange kunder som muligt, men ingen bliver tvunget til at svinge saksen.

- Det er helt op til dem selv, og det kan i øvrigt kun lade sig gøre, fordi vi har nogle ret store saloner på 200 kvadratmeter. Det betyder, at vi stadig kan holde god afstand, selv om flere kommer på arbejde, siger Christina Bundgaard Sørensen.

- Vi arbejder på at skabe et overblik over, hvor mange frisører og elever, der vil arbejde lidt ekstra lørdag og søndag, fortsætter hun.

Nye kunder skal dog ikke gøre sig forhåbninger om at få en tid hos Hair By MBS på denne side af nytår. Indehaveren fortæller, at kæden har lukket for nye tidsbestillinger for at tilgodese de kunder, der allerede har bestilt tid.

Ansætter flere Hair By MBS blev etableret i 2016 af Marlene Bundgaard Sørensen, som i øjeblikket er på barsel. De to søstre har på få år udvidet forretningen, og selv om 2020 har været et specielt år, har de mod på mere.

- Vi fortsætter med at udvide, som vi hele tiden har gjort. I år har vi ansat 10 nye i vores saloner, og vi tager rigtig mange elever, fordi vi gerne vil have, at vores fag skal bestå, siger Christina Bundgaard Sørensen.

Nedlukningen ventes at vare frem til og med 3. januar 2021.