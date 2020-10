En sfo-medarbejder er testet positiv for coronavirus.

Friskole ramt af coronavirus - 0. klasse sendt hjem

Sådan siger Jan Glerup, skoleleder på Kværkeby Friskole, der ligger lidt uden for Ringsted.

Her er en medarbejder testet positiv med coronavirus.

Det betyder, at en hel 0. klasse nu er hjemsendt plus en enkelt anden medarbejder samt enkelte andre elever. Det er sket i tæt samråd med relevante myndigheder: Styrelsen for Patientsikkerhed, Sundhedsstyrelsen og Ringsted Kommunes egen sundhedstjeneste.