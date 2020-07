Se billedserie Torsten Baggesen (tv.) ses her sammen med sin faste musikalske makker Erik Pyndt. Foto: Thomas Olsen

Friskole og musikskole indleder samarbejde

05. juli 2020

Lige siden Ringsted Lilleskole i 2012 slog dørene op for de første elever i Vetterslev-Høm ved Ringsted, har musik været en væsentlig del af skolens undervisning og fællesskab.

Musik og fællessang er omdrejningspunkt for de fleste morgensamlinger, ligesom alle 10 klassetrin har obligatorisk musikundervisning og deltager i skolens traditionsrige sommer- og julekoncerter.

- Skolelivet har en tendens til at fokusere for meget på hjernen og for lidt på kroppen. Børn lærer bedst, når de mærker verden - fysisk og motorisk - og derfor er den musisk-æstetiske dimension så vigtig for skolens pædagogik, fortæller pædagogisk leder Bjarke Jon Jensen i en pressemeddelelse.

For at styrke den musisk-æstetiske profil yderligere har Ringsted Lilleskole gennem en årrække tilbudt ekstra musikundervisning for skolens elever efter skoletid. Skolens ledelse og forældrekreds har imidlertid længe ønsket at kunne lægge tilbuddet i fastere og mere stabile rammer, og det er nu lykkedes.

Fra det kommende skoleår udbydes den af Ringsted Musik & Kulturskole. Undervisningen foregår fortsat i musikhuset på Ringsted Lilleskole, så tilbuddet forbliver i elevernes nærmiljø. Der vil blive udbudt undervisning i klassiske instrumenter som klaver, trommer, bas og guitar. Det nye er, at eleverne får adgang til at deltage i Musik & Kulturskolens tilbud om bl.a. gratis sammenspil og kor.

- Det lå lige til højrebenet at indlede samarbejdet med Ringsted Lilleskole, da skolen allerede havde godt gang i den frivillige musikundervisning. Her var gjort et ekstra fint forarbejde, så vi allerede kan starte op med undervisningen efter sommerferien, siger souschef og daglig leder af Musik & Kulturskolen Torsten Norup Baggesen.

