Torsdag fandt Sundhedsministeriet grundlag for kommunalt samarbejde om kviktest af personalet på landets fri- og privatskoler. - Det betyder en stor forskel, at vi kan få de samme vilkår, siger en friskoleleder fra Ringsted, der dog mener, at ansvaret burde være placeret hos kommunen og sundhedsmyndighederne.

Friskole efter grønt lys til kviktest: Godt, men grænseoverskridende hvis vi selv skal teste

Ja, faktisk synes skolelederen af Kværkeby Friskole, at det ville være pænt grænseoverskridende, hvis hans kolleger skulle begynde at stikke vatpinde i næserne på hinanden, efter Sundhedsministeriet torsdag har givet landets fri- og privatskoler grønt lys til samarbejde med kommunen om kviktests på matriklen.

Forestil dig lige at have spist frokost med din kollega, og i det næste øjeblik få en podepind stukket i næsen af vedkommende.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her