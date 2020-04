Se billedserie Det store kolde søndagsbord er normalt en klassiker på overdrevskroen, men det er der ikke noget af for tiden. Søren Will Hansen har kun to hænder, men han laver alligevel hver dag take away-menuer på bestilling. Billedet er fra sidste år, hvor Søren Will Hansen selv var genstand for fest, da han og hans kone Karin Jensen fejrede 25 år som kropar. Foto: Jens Wollesen

Friske fisk og flækket træ holder overdrevskro varm

Så længe det er tilladt, holder Søren Will Hansen gang i sin landevejskro med take-away. Det dækker cirka fem procent af den normale omsætning.

Hele rødspætter med persillesovs til steger og koger onsdag i køkkenet på Chistian den sjettes overdrevskro på Roskildevej i Ortved nord for Ringsted.

De udgør dagens ret og kan kun købes mod forudbestilling og afhentes mellem klokken 17 og 19 af kunder, som skal være opmærksomme på, at de ikke kommer for tæt på hinanden, når de henter.

For reglerne for begrænsning af coronasmitte gælder selvfølgelig for kroejerne Søren Will Hansen og Karin Vilia Jensen som for alle andre steder.

Imens verden er af viruslave forsøger kroparret at holde gang i forretningen på bedste beskub.

Aldrig set før Overdrevskroen har faktisk en slags fødselsdag i dag. Den 1. april for 26 år siden, blev Søren Will Hansen og Karen Vilia Jensen de glade indehavere af kroen, hvor de også har bopæl i privaten.

- Jeg har været kok i 45 år, og hverken før eller i de år, vi har haft kroen, har vi oplevet noget lignende, det, vi gør nu. Marts, april og maj, er vores travleste tid med fester, men det har vi jo ikke nu, siger Søren Will Hansen.

Han har ikke fyret sine fire medarbejdere, men der er sendt hjem uden løn, og så er der ham selv til at holde blussene i kog.

- Det går fint nok med takeaway, men det er jo fester, vi lever af. Vi er gået 95 procent ned i omsætning. Vores revisor siger også, at vi ikke tjener noget på takeaway, men jeg gør det alligevel. Det holder kontakten til vores kunder og beboere her omkring, og folk siger, de kommer og henter for at være med til at støtte os. Her har også været nogle, som aldrig har set kroen før. De har os jo i »huskeren« til næste gang, de skal holde en fest, siger Søren Will Hansen.

Populære rødspætter Hidtil har der været 20-40 kunder om dagen efter take-away bortset lige fra onsdag i sidste uge.

- Der havde vi helstegt rødspætte på menuen. Det var populært. Der kom 70, og jeg lovede, at gøre det igen, siger krofatteren.

Og derfor er der godt med spætter i køleskabet.

Det plejer at have et meget mere varieret indhold, men det hænger ikke sammen at køre med det normale menukort.

Derfor er der hver dag én dagens ret, eller wienerschnitzel i to størrelser at vælge i mellem.

- Jeg kan ikke nå mere. Jeg har jo også kun to hænder, siger Søren Will Hansen med lidt sort ironi.

Varme i brændet Ligesom mange andre spisesteder har også overdrevskroens telefon kimet med aflyste bryllupper, konfirmationer og fødselsdage. Cirka halvdelen af konfirmandfamilierne har dog flyttet festen til en ny dato i efteråret, mens resten har aflyst.

Søren Will Hansen regner med, at coronakrisen indtil videre har kostet cirka halvanden million i omsætning.

- Finanskrisen i 08 tog hårdt på os, men det er intet imod det her. Men vi bliver ved. Og det er ikke helt sort alt sammen. Jeg har lige fået bestilling på en 80-års og en 85-års fødselsdag til september, og de skyndte sig at komme og betale depositummet for at være sikre på at få plads, siger Søren Will Hansen.

Desuden har parret haft kroen så længe, at de ikke har gæld i den mere. Og Søren Will Hansen er for tiden ekstra tilfreds med, at han for ikke så længe siden skiftede det gamle og meget dyre oliefyr.

- Jeg har købt et pillefyr, der kan fyre med brænde. Vi har masser af gammelt træ ude i haven, så jeg har ikke brugt en eneste pille at holde kroen varm med, mens vi har været lukket, forklarer Søren Will Hansen.

Dermed kan han holde en temperatur på 16-17 grader i alle kroens lokaler, mens de står tomme.

Kroen er gammel, så det nytter ikke noget at lukke for varmen, mens de tomme lokaler venter på at blive fyldt med en mere hyggelig varme fra gæster og levende lys og feststemning.

Som sidegevinst får krofatteren også anden motion end at rende rundt mellem gryderne.

- Forleden flækkede jeg brænde i otte timer, så nu har jeg masser af brænde, der kan lille og tørre til det bliver efterår. Jeg kan altså godt lide at flække brænde. Det er også godt for helbredet, siger Søren Will Hansen.