Tilbage i april stillede Live Phillipsen et borgerforslag om etablering af udendørs badeland eller friluftsbad ved Ringsted Sport Center. Forslaget er nu behandlet. Her er det badesøen i Albertslund. Foto: Martin Sørensen Foto: Martin Sørensen

Send til din ven. X Artiklen: Friluftsbad sat bagerst i køen i nyt sportscenter Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Friluftsbad sat bagerst i køen i nyt sportscenter

Ringsted - 27. august 2021 kl. 12:16 Af Nikolaj Kennov Rasmussen Kontakt redaktionen

Alle dem, der håber på at kunne tage sig en dukkert under åben himmel efter endt træning ved det kommende Ringsted Sport Center, bliver nok skuffede. I hvert fald i første omgang.

Når sportscenteret skal udbygges, sker der nemlig i fem etaper, hvor et friluftsbad først kan komme på tale i femte og dermed sidste etape.

Det slår Kultur- og Fritidsudvalget fast efter tirsdagens møde, hvor det populære borgerforslag, der opnåede 200 stemmer i foråret, blev behandlet efter kommunens forskrifter.

- Administrationen vurderer, at det er i tråd med lignende forslag i visionsplanen for udvikling af udearealerne. Det afsatte område til vandfaciliteter er størrelsesmæssigt dimensioneret til at kunne rumme udbygning svarende til et 50 meter-bassin, som Ringsted Svømmeklub har afgivet forslag om, skriver Ringsted Kommune, der anbefaler at placere etableringen af et friluftsbad i den sidste etape, fordi svømmefaciliteterne er parkeret her.

Et populært forslag

Tilbage i april stillede Live Phillipsen et borgerforslag om etablering af et udendørs friluftsbad i forlængelse af Ringsted Svømmeland efter at have savnet en svømmetur og sand under fødderne i mere end ti år.

- Ringsted kan være enorm hyggelig, men der er enormt mange, der savner vand om sommeren, og som ofte må køre langt for at komme til en strand. Et friluftsbad ville i højere grad lade børnefamilierne blive i Ringsted, men måske også trække flere til om sommeren, sagde Live Phillipsen til DAGBLADET i april.

En kæmpe udbygning

Udearealerne ved Ringsted Sport Center får som helhed en moderne overhaling henover de næste år.

I fem etaper skal der således etableres alt lige fra løbe- og fodboldbane over træningsområder og udecafé til skate- og sandpark.

Ud over de sportslige aktiviteter tager visionsplanen for sportscenteret også højde for ønsker om at skabe rammer for fællesskab, så også legepladser, rekvisitrum, parkeringspladser, etablering af stibelysning på anlægget og nabohensyn er vigtige elementer.