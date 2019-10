Udover Kontant Kærlighed råder Powerkirken i Benløse også over børne- og ungdomsforeningen Klub Tværs, der tilbage i 2011 blev støttet med 20.000 kr. af Ringsted Kommune, og så driver de den lokale afdeling af Ung Mosaik, der er pinsebevægelsens børne- og ungdomstilbud. Foto: Victor Viemose

Frikirke bag ulovlig indsamling: Vi hjælper mange familier

Frikirken Powerkirken har sammen med tovholder Tina Jacobsen nu meldt Kontant Kærlighed til Indsamlingsnævnet, efter det i gårsdagens avis fremgik, at de har samlet ulovligt ind i årevis.

Ringsted - 30. oktober 2019

Det kom som en overraskelse for dem begge. For hverken Tina Jacobsen eller Liv Andersson fra frikirken Powerkirken vidste eftersigende, at Kontant Kærlighed skulle have været meldt til Indsamlingsnævnet og deres indsamlinger ved Ringsteds supermarkeder dermed har været ulovlige igennem de sidste tre år.

- Jeg vidste ikke, at man skulle søge om sådan noget, siger Liv Andersson fra Powerkirken, der er foreningen bag Kontant Kærlighed.

- Det er ærgerligt, for jeg kan jo se, at det hjælper rigtigt mange mennesker, der er socialt udsatte. Jeg har været med til uddeling og indsamling, hvor jeg har mødt folks velvilje til at hjælpe, siger hun om indsamlingen, der nu er meldt til Indsamlingsnævnet, som har en behandlingstid på 14 dage.

- Det bliver i hvert fald ikke før den 18. november, at vi finder en løsning.

Overtog bare Liv Andersson påpeger, at Powerkirken stort set ikke har noget at gøre med Kontant Kærlighed. Tina Jacobsen, der i forvejen var medlem af den nykristne frikirke i Benløse, skulle egentlig bare bruge en lokal forening til at overtage indsamlingsarbejdet fra den oprindelige initiativtager.

- Tina (Jacobsen, red.) startede Kontant Kærlighed op sammen med Evangeliekirken i København, men da initiativtageren her kørte træt i det, blev vi enige om, at vi bare skulle tage over. Det var kun af praktiske årsager, da Tina skulle have en forening for at få lov at bruge Kulturhuset, siger Liv Andersson.

Tvivl om formål Grunden til at alle offentlige indsamlinger skal meldes, er grundlæggende for at styrke bidragyderens kendskab til, hvad eller hvem velgørenheden går til. Med den manglende anmeldelse til Indsamlingsnævnet, er der blev sået tvivl om, hvorvidt Kontant Kærligheds velgørenhed, der tæller alt lige fra madvarer til oplevelser, egentlig går til udsatte familier.

Kontant Kærlighed har ingen kriterier for udvælgelse af modtagerne, og kan derfor i princippet ikke vide, om de er socialt udsatte.

- Hvis du kom ned og kiggede, når vi deler ud, ville du ikke være i tvivl. De her mennesker er udsatte, og det kan man udmærket se, siger hun og tilføjer:

- I øvrigt er indsamlingen ret gennemsigtig, for jeg ved, at Tina lægger alt op på nettet, siger hun om de kvitteringer, Tina Jacobsen bruger som dokumentation på, at hun f.eks. har købt bøffer for givernes pengedonationer online.

Ingen præken selvom den er drevet af en frikirke, betyder troen eftersigende ikke andet, end at "man skal huske at dele med sin næste", som det lyder på facebooksiden, der i skrivende stund tæller 300 medlemmer.

Liv Andersson slår fast: - Der er ikke noget krav, om at modtagerne skal komme i Powerkirken for at få mad. Jeg er fuldstændig ligeglad om de er muslimer eller hinduer, men jeg har selvfølgelig bare et ønske om, at de får lov at opleve, det jeg selv har oplevet med min tro på Gud.