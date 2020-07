Fremmed mand ragede på kvinde

Klokken 23.30 anmeldte en 23-årig kvinde fra Ringsted, at hun kl. ca. 23.15 var blevet befølt af en fremmed mand, da hun var på vej ad Tværalle.

Ud for Ringsted Sportcenter mødte hun tilfældigt en fremmed mand, som gik i modsat retning som hende og også skifte side på vejen, da den 23-årige skiftede fra det ene fortov til det andet for at undgå ham.

Da de mødtes, spurgte han indledningsvist om vej til togstationen, hvorefter han uvarslet begyndte at beføle den 23-årige, som løb fra stedet for at slippe væk.

Manden blev af anmelderen beskrevet som: 25-35 år, dansk af udseende, ikke så høj, men ”bred” af bygning, lidt skæg, brunt kort hår og iført løse sorte bukser.

Trods eftersøgning i området og andre steder i Ringsted by fandt politiet ikke frem til den mistænkte mand.

Politiet i Ringsted hører gerne fra personer, der har bemærket manden i området, eller som kan give oplysninger om hans identitet.

Kontakt politiet på tlf. 114 med oplysninger i sagen.