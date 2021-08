Se billedserie Da Lars Ringholm flyttede til Ringsted for 25 år siden var torverenoveringen et at de emner, der optog borgerne. Nu et kvart århundrede senere er torvetrenovering stadig på dagsordenen. Foto: Thomas Olsen

Fraflytter: Ringsted er nået meget langt

Ringsted - 25. august 2021 kl. 06:05 Af Bodil Pinholt Kontakt redaktionen

Når man pakker alle sine ting i flyttekasser og gør klar til at flytte fra sit hjem og sin by gennem 25 år, så giver det naturligvis anledning til refleksion. Inden journalist, forfatter og skribent Lars Ringholm den 6. september sætter kurs mod Vejle kaster han et tilbageblik på sin tid i Ringsted.

Lars Ringholm kom i 1996, da han havde fået arbejde som journalist på Dagbladet.

- Den 30. september steg jeg af toget og ti minutter efter var jeg ved at blive jordet af en bil i Dampmøllekrydset, mindes Lars Ringholm.

- Det var meget symptomatisk for mit førstehåndsindtryk af Ringsted. Det virkede som en klemt og nedslidt by.

Efter en tur i Nørregade på en regnvejrsdag var han overbevist om, at det ikke kunne svare sig at pakke ud.

Lars Ringholm oplevede, at Ringsted 1990'erne var et udkantsområde i et dårligt fungerende amt, hvor fokus var mod Holbæk og Slagelse.

Dertil kom, at splittelsen i byrådet var legendarisk i de år. Da Niels Ulrich Hermansen blev genvalgt til borgmester i 2009, var det første i gang i 30 år, at Ringsted havde samme borgmester i to perioder.

- Jeg husker, at jeg havde været til et byrådsmøde, hvor Rasmus Kristensen var borgmester. Jeg anmeldte det som en teaterforestilling, fortæller Lars Ringholm.

På trods af, at det hele sejlede, så skete der nogle ting, som præger denne by stadigvæk.

- På det tidspunkt hang byens økonomi i laser, og Ringsted var lige ved at blive sat under administration. Og der blev brugt omkring 30 millioner på at renovere et torv, husker Lars Ringholm.

Det nye torv var en forblæst stenørken og der skete ikke noget for at ændre på det. Det ser Lars Ringholm som et symptom på, hvor splittet byrådet var på det tidspunkt.

Så da et nyt torveprojekt kom på tale siden hen, orkede Lars Ringholm engagere sig i det én gang mere.

- Som det er nu, synes jeg Ringsted får et torv, som vi vist nok kan være bekendt, siger Lars Ringholm.

Han ærgrer sig over, at han ikke når at se bygningen stå færdig, for man har talt om den bygning i samtlige år, han har boet i Ringsted.

I dag anser Lars Ringholm Ringsted en utrolig driftsikker by, og han kigger tilbage på et par andre skelsættende ting, der har præge byen i positiv retning.

Mens Lars Ringholm var journalist på Dagbladet, og han også aktiv i lokalpolitik. Her hæftede han sig ved, at en af hans konservative partifæller sagde, at Ringsted var den eneste by af sin størrelse, der ikke havde et alment gymnasium.

Det fik Lars Ringholm til at ringe rundt til byrådspolitikere og spørge om deres holdning til et gymnasium. Nogle reagerede ved at sukke og sige: skal vi nu have den diskussion igen.

Lars Ringholm satte gang i en diskussion, der førte til, at der i dag ligger et gymnasium i Ringsted. Han føler han har en aktie i gymnasiet.

Efter kommunen med skrål og skrig og blodige borgerkrige havde overtaget kasernen, foreslog Lars Ringholm daværende borgmester Rasmus Kristensen at indrette de gamle bygninger på kasernen til gymnasium. Det ville give liv til byen. Der insisterede Rasmus Kristensen på, at gymnasiet skulle ligge på campusområdet. Derfor ser vi ikke gymnasieeleverne i bybilledet.

I den triste ende af byens udvikling er nedrivningen af Dampmøllen. Lars Ringholm undrer sig over, at ingen har kommet med forslag til, hvad den kunne bruges til. Vore nabobyer har gamle industrianlæg, der er fundet ny anvendelse for.

- Det er noget man er glade og stolte af. Hvorfor kunne man ikke finde på noget til at anvende Dampmøllen til, så vi kunne finde noget, vi kunne være stolte af. Nedrivningen tilføjer et stort minus i karakterbogen, nu hvor man har fået rettet op på så mange andre ting, erklærer Lars Ringholm.

- Det var lidt af en falliterklæring at se den bygning forsvinde.

En anden ting Lars Ringsted forholder sig til her ved sin exit er kaserneområdet.

For godt 20 år siden landede han lige midt i orkanens øje, da kasernen blev nedlagt. Her oplevede han den splittelse, der var i byrådet. Rasmus Kristensen mente, man kunne justere ved lokalplaner. Socialdemokraterne, stod samlet og var overbevist om, kommunen skulle købe området.

Så var der en bestandig mand i Venstre, Ejvind Sørensen, han stod fast på, at selvfølgelig skulle Ringsted købe kasernen og selv score fortjeneste.

Fordi Ejvind Sørensen stemte for og en anden fra Venstres gruppe undlod at stemme, blev der flertal for et køb.

- Ringsted har tjent så mange penge på det køb, der gør at Ringsted har en sund og god økonomi, så jeg synes der skal opkaldes en vej efter Ejvind Sørensen, understreger Lars Ringholm.

- Jeg tror det er et område, mange i mange år frem kan glæde sig over, den naturperle det er.

Jeg har det underligt med at skulle flytte herfra. Man bor ikke i en by i 25 år, hvis man ikke lidt glad for den, siger Lars Ringholm

Han nævner sin medvirken ved Ringsted Sommerspil og Ringsted Revyen, som har gjort, at han blev hængende i her i så mange år.

Men han blev tilbudt den ene bolig i Danmark, han ikke kunne sige nej til - sit barndomshjem i Vejle.

Efter en årrække som journalist på Dagbladet siden på Lokalbladet, blev Lars Ringholm selvstændig foredragsholder, forfatter og skribent.

- Det jeg har oplevet som det sjoveste og mest spændende at følge var helt klart gymnasiet og kaserneområdet. Torvet var nærmest med sten i skoene, siger Lars Ringholm, der synes han forlader en by i vækst, hvor der er sund økonomi og politisk stabilitet.

- Ringsted er nået meget langt, mener han.