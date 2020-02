To tricktyve er nu i politiets søgelys, efter at de tirsdag fik held til at stjæle 10.000 kroner fra en 68-årig mands konto. Foto: Kenn Thomsen

Frække tricktyve lænsede offers konto

To tricktyve var meget anmassende, da de gjorde en 68-årig mand fra Ringsted til offer for deres tyverier.

- Her henvendte manden og kvinden sig til den 68-årige, fremviste et kort og bad om hjælp til vejvisning. Manden begyndte at trænge sig på, så der nærmest opstod lidt håndgemæng. Herunder lykkedes det at stjæle mandens dankort, som så efterfølgende blev misbrugt, siger Martin Bjerregaard, pressetalsmand i Midt- og Vestsjællands Politi.