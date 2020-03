Fodboldspillerne kan finde mange udfordrende dribleøvelser på internettet. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Fra tørsvømning til driblerier: Spillevende idrætsklubber træner løs

Hos Ringsted IF, TMS Ringsted og Ringsted Svømmeklub træner medlemmerne stadig på hjemmefronten, selvom alle fælles forenings- og træningsaktiviteter er lukket ned.

Ringsted - 29. marts 2020

Selvom banerne står tomme, er der stadig gang i træningen hos byens tre store idrætsforeninger.

Både fodboldspillerne i Ringsted IF, håndboldspillerne i TMS Ringsted og svømmerne i Ringsted Svømmeklub har ikke trænet sammen, siden regeringen lukkede det hele ned onsdag 11. marts for at undgå smittespredning af coronavirus.

Men med internettet kommer nye muligheder for at træne hjemmefra. For kan man ikke mødes sammen, må man finde på andre måder at vedligeholde driblingen, det gode underhånds- kast eller det lynhurtige crawltag uden sportsbane og udstyr.

I mangel på fælles træningsaktiviteter har fodboldforeningen Ringsted IF f.eks. linket til en række videoer lavet af DBU (Dansk Boldspil-Union), hvor alle medlemmer kan lære tips og tricks, mens de er hjemmegående.

- Det er mest øvelser til dribling, men også jonglering, videoerne viser, siger Brian Larsen, formand i Ringsted Herrefodbold, der har 529 medlemmer.

- Vi har gjort meget ud af ikke at opfordre til struktureret træning. Mange af vores medlemmer brænder jo for at træne sammen, men hvis vi begyndte at give grøntlys for nogle, kommer flere hurtigt til og pludselig har vi et forklaringsproblem, tilføjer fodboldformanden.

Stilhed i svømmeklubben Hos Ringsted Svømmeklub står vandet også helt stille. Det har det sådan set gjort, lige siden alle kommunale medarbejdere, der drifter svømmehallen på Tvær Alle, blev sendt hjem torsdag 12. marts.

- Vi vidste med det samme, at klokken var slået for svømmeklubben, men allerede samme dag, begyndte vi faktisk at tænke i alternativer træningsløsninger, siger Jeppe Mølbak Hansen, der er formand i Ringsted Svømmeklub, som tæller lidt over 1000 medlemmer.

Her har særligt konkurrenceafdelingen, der består af fire førstehold, gjort særligt meget ud af hjemmetræningen.

- Mange spørger nok, hvordan man kan svømme på land, men det er faktisk muligt. Mange af vores elitesvømmere har i forvejen løbe- og styrketræning, så det er egentlig bare mange af de øvelser, de laver hjemmefra nu, siger Jeppe Mølbak Hansen, der nævner at også cykling er en del af træningen.

Enkelte trænere har lavet særlige instruktionsvideoer med vejrtrækningsøvelser med mere, men det er op til trænerne, hvor meget arbejde, de vil lægge i det.

Tiderne er dog lige så fastlagte, som var det helt almindelige hverdagsuger.

- Træningen er lagt på de dage, hvor de ellers skulle have svømmet, så det giver den samme følelse. Det tror jeg betyder rigtigt meget, siger svømmeformanden, der havde set frem til Sjællandsmesterskaberne, det såkaldte Øst Årgang, i ugen efter påske.

- Det er indtil videre udskudt på et ubestemt tidspunkt ligesom alt muligt andet. Og med hensyn til foreningen ved vi selvfølgelig heller ikke, hvornår vi åbner op igen, siger han og tilføjer:

- Vi må bare berede os med tålmodighed.

Savner hinanden Hos håndboldforeningen TMS Ringsted scores der heller ikke mange mål for tiden. Men det er faktisk ligeså meget hinanden som spillet, håndboldspillerne savner.

- Vi savner hinanden. Men der foregår selvfølgelig en masse i kulissen, simpelthen fordi folk ikke kan lade være, siger Ole Andersen, formand for håndboldforeningen.

Han har selv har tre døtre, som savner træningen og kammeratskabet i klubben.

- Ungerne savner virkelig hinanden, men selvom vi går glip af vores store sæsonafslutning og vores afsked på holdene, er det fantastisk at opleve, at de ting, der virkelig betyder noget, kommer frem i de her uger.

Han tilføjer, at sommerens store håndboldskole i den første uge i juli stadig står til at blive gennemført.