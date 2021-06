Fra storbrand til stor succes for lokalt firma: For et år siden tudede vi, nu jubler vi.

Det var dengang i februar 2020, hvor Deniz Coskun kunne fremvise sin store nye badeudstilling... to måneder efter brændte det hele ned til grunden pga. en defekt i bygningens elskab. Foto: Anders Ole Olsen

Ringsted - 12. juni 2021 kl. 06:32 Af Nikolaj Kennov Rasmussen Kontakt redaktionen

Deniz Coskun fra Aqua Danmark har haft et helt vildt år.

Sidste forår brændte firmaets netop åbnede showroom og kontor ned til grunden, da en fejl i elboksen antændte bygningen i Industriparken i Ringsted. Så var der rod i forsikringspapirerne, der i en kort periode fik ejeren til at tro, at det var enden på firmaets fire års liv. Og for at gøre ondt værre har han selv lige været lagt ned med coronavirus i en så alvorlig grad, at han ikke kunne passe hverken familie eller firma.

Men Deniz Coskun står endnu. Et vildt år i hans liv er ikke nødvendigvis lig med et dårligt år i hans vildtvoksende vandvirksomhed Aqua Danmark.

Den 15. april 2020 brændte Industriparken 4 i Ringsted ned til grunden. I bygningen lå Aqua Danmark og en Jysk-butik. Foto: Jens Wollesen

Senere på året flytter han og firmaets medarbejdere ind i bygningen lige overfor brandtomten i Industriparken for at sælge flere rensnings- og blødgøringsanlæg til bl.a. kalkfjernelse. Han har ikke bare selv købt kontordomicilet og allerede nu en anden lejer på hånden, et nordsjællandsk byggefirma; han har også fået et godt tilbud, som var svært at afslå.

- Vi er blevet kontaktet af en stor kapitalfond, som tilbød os et tocifret millionbeløb. Men da vores revision gjorde os opmærksom på, hvor godt det egentlig gik, så var det lidt dumt at sælge firmaet, siger Deniz Coskun så man næsten kan høre smilet i telefonen.

- Det seneste år har været helt vanvittigt. Fra vores showroom brænder ned, til at en kapitalfond vil opkøbe os, fordi det går så godt med vores produkt, siger han og tilføjer:

- For et år siden tudede vi over vores situation, nu jubler vi.

Pakket i en flyttekasse Når Deniz Coskun endte med at takke pænt nej til kapitalfondens tilbud, handler det først og fremmest om hans medarbejdere. Efter at have siddet sammen »i en flyttekasse« i midlertidige kontoromgivelser på Rugvænget i Ringsted, har de simpelthen lært hinanden bedre at kende. Og det har gjort båndet mellem dem og virksomheden stærkere.

- Jeg ville have det lidt dårligt i maven, hvis de nye investorer kom ind og opsagde mine medarbejdere, fordi vi har knyttet et særligt bånd med alt det, vi har gået igennem sammen, siger Deniz Coskun og slår fast:

- De har været helt fantastiske.

Deniz Coskun satser på blødgørings- og rensningsanlæg i Aqua Danmark fremover. Foto: Anders Ole Olsen

Han tror også så meget på kerneproduktet, at han ser flere muligheder i at beholde firmaet end at sælge det.

- Bare i løbet af min sygeperiode med corona, kunne jeg godt se, at det væltede ind med ordrer og bestillinger og tilbud om samarbejder. Så jeg er glad for, at vi afventede situationen og ikke solgte, siger Deniz Coskun

Fortsætter uden showroom Når Aqua Danmark flytter ind i permanente rammer, bliver det dog uden deres showroom og badeudstilling.

- Forventningen er faktisk, at vi udelukkende kommer til at køre videre med vandrensning og blødgøringsanlæg. Det er et spørgsmål om fokus og økonomi, siger Deniz Coskun, der satser på at ramme det internationale marked.

- Når vi undersøger andre markeder i Europa, er der et stort savn efter vores produkt. Det betyder dog ikke, at vi forlader det danske marked, hvor folk stadig vil have blødere vand. Vi tænker bare stort.

Branden den 15. april 2020 var altødelæggende. Foto: Jens Wollesen

Selv om de fleste danske kommuner tænker i offentlige afkalkningsløsninger, står Deniz Coskun fast på, at der fremover er behov for yderligere afkalkning af vandet igennem hans anlæg.

- Vi får tit spørgsmålet, Hvad hvis min vandforsyning blødgør vandet, vil jeg så have spildt 12-15.000 kroner, men nej, det er kun driftsomkostningerne, der bliver lavere og vandet blødere, siger Deniz Coskun og slutter:

- Når en kapitalfond vil købe os, er det jo også et udtryk for, at de tror på vores produkt i fremtiden.