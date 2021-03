Fra skærm til skolebænk: Skoler melder klar til genåbning

Afgangseleverne og 5.-8. klasseeleverne vender delvist tilbage til skolerne fra mandag næste uge. Mens afgangseleverne kan se frem til skolegang med fremmøde hver anden uge, skal 5.-8. klasseeleverne undervises udenfor en enkelt dag om ugen.

Ringsted - 11. marts 2021

De har længe været vant til bare at åbne computeren, men fra mandag vender eleverne i 5.-9. klasse delvist tilbage til skolebænken. På Ringsteds folke- og privatskoler med udskolingsklasser er man klar til at modtage eleverne i 5.-8. klasse en enkelt dag om ugen udenfor, mens afgangseleverne vender tilbage til ugelang undervisning under tag hver anden uge. - Lige nu har vi sørget for, at normeringen er på plads, og så skal lærerne til at planlægge aktiviteter. Det vigtigste er, at vi ikke modtager mere end et klassetrin i 5.-8. klasse om dagen og således blander æbler og pærer, siger Jan Glerup, skoleleder på Kværkeby Friskole, og tilføjer: - Så håber vi selvfølgelig på, at det kun varer et par uger. Jeg håber, at man åbner mere op efter påske.

Sociale naturaktiviteter kommer på skemaet på Vigersted Skole, når 5.-9. klasserne vender tilbage fra mandag. Foto: Jens Wollesen

Udendørs undervisning rimer umiddelbart mere på fodbold end faglige aktiviteter. At 5.-8. klasse-eleverne skal undervises udenfor en enkelt dag om ugen, behøver dog ikke at gå udover fagligheden, mener Jan Glerup. - Det er klart, at der bliver en anden form for faglighed i de udendørs aktiviteter. Det skulle gerne være et andet bud på læring, og derfor lægger vi lige så meget vægt på de sociale aspekter i udendørsundervisningen, siger skolelederen og uddyber: - Der er ingen tvivl om, at mange af vores elever har haft det svært under nedlukningen. Vi oplever, at eleverne rigtigt gerne vil se hinanden igen, så lige i begyndelsen er det rigtigt vigtigt at få snakket sammen og få sat nogle rammer for genetablering af deres sociale fællesskab.

- Vi skal nok klare os Lidt længere nordpå ligger Vigersted Skole, hvor skoleleder Annette Hjorth også ser frem til at byde eleverne velkomne til en anderledes skoledag. Hun mener også, at det er vigtigt at prioritere det sociale i en tid præget af afstand og afsavn. - Vores elever hungrer efter kammerater, fællesskaber og er ved at miste lysten og motivationen til skolen. Vi skal nok klare os igennem det her, men jeg håber da, at vi får lov at åbne mere op efter påske, siger Annette Hjorth, der er ved at lægge det logistiske puslespil inden skolestart mandag. Hun frygter ikke, at udeundervisningen vil gå udover fagligheden. - Fagligheden har vi hele tiden dyrket i hjemmeundervisningen. Nu er det på tide at få elevernes trivsel tilbage.

Jan Glerup mener ikke, at udendørsundervisning vil gå udover fagligheden. Foto: Jens Wollesen

Vigersted Skole vil benytte sig af områdets naturarealer til 5.-8. klasserne, mens 9. klasserne får masser af plads at boltre sig på inden døre. - Lige nu undersøger vi, om vi må leje en bus, så vi kan køre mere ud i naturen. I forvejen kommer mange af vores elever i kollektiv transport, så jeg tænker ikke umiddelbart, at det bliver noget problem, siger Annette Hjorth og tilføjer: - Vi forsøger hele tiden at optimere vores muligheder samtidig med, at vi selvfølgelig forholder os snorlige til retningslinjerne. Vi ønsker først og fremmest, at vores børn og medarbejdere skal komme trygt og smittefrit igennem skoledagen.

Fællesskab på halv tid Martin Kofoed, skoleleder på Byskovskolen i Benløse, glæder sig rigtigt meget til at få eleverne tilbage igen - og krydser fingre for godt vejr. - For 5-8 klasse kommer første skoledag til at foregå med bål, hygge og aktiviteter med høj grad af social fokus, siger Martin Kofoed, der også er i gang med at planlægge skolegangen for afgangseleverne. - Vi er ved at planlægge hvilke dage for hvilke klasser, så det passer bedst i forhold til påskeferien, siger skolelederen og slår fast: - Det bliver rigtig godt at eleverne kan få mulighed for at lære i fællesskabet igen, selvom det bliver på halv tid.