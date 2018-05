FOTO: THOMAS OLSEN 140913 ¬ MOVIA OG RINGSTED KOMMUNE UDSTILLER BUS OG CYKLER P ¬ Å TORVET

Fra på søndag kører 401A igen til bymidten

Ringsted - 25. maj 2018 kl. 16:01 Af Ulla Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fra på søndag den 27. maj kører bus 401A igen til bymidten. Det besluttede Klima- og Miljøudvalget torsdag aften. Det skriver DAGBLADET Ringsted.

Ruten har på grund af gravearbejdet i bymidten været omlagt via Vestervej og Nordre Ringvej. Men den løsning har - som tidligere beskrevet i DAGBLADET Ringsted - givet store gener for borgerne, ikke mindst borgere, der er dårligt gående og borgere med handicap. De var nemlig henvist til at blive sat af bussen meget langt fra bymidten.

Nu bliver busruten så ændret, så den kører normalt mellem Ringsted Station og Torvet (via Sjællandsgade og Søgade). Mellem Torvet og Ringstedet vil bussen køre ad Sct. Knudsgade og Bøllingsvej i begge retninger. I første omgang vil der være stoppesteder på Torvet og ved Ringsted Sygehus, men Ringsted Kommune arbejder på at få lagt et ekstra stop ind ud for Bøllingsvej 16.

Der har været flere løsninger i spil. Flere interessenter og administrationen havde på forhånd anbefalet løsning B, hvor bussen omlægges til at køre ad Bøllingsvej, mens der arbejdes i Nørregade. Spørgsmålet var bare, om buskørsel var foreneligt med, at der færdes skolebørn på Bøllingsvej. Omvendt ville en omlægning via Sct. Bendtsgade ikke kunne iværksættes, før afspærringen af vejen er ophævet.

- På grund af tidsperspektivet, og da jeg i Dagbladet kunne læse, hvad Valdemarskolen mente, var der ingen tvivl om, at det skulle være løsning B, siger formand for Klima- og Miljøudvalget Torben Lollike (R).

På grund af omlægningen af busrute 401A bliver der ændrede parkeringsregler på Bøllingsvej. Der vil nu være standsning og parkering forbudt på Bøllingsvej.

Beboere henvises i stedet til den offentlige parkeringsplads på Bøllingsvej, hvor tidsbegrænsningen fjernes, så det er tilladt at langtidsparkere på pladsen.