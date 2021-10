Se billedserie Hvis træværket siger Gori, så kan Vibeke Møller hjælpe med at finde det rette produkt. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen +45 20471567

Send til din ven. X Artiklen: Fra lille computerbutik til gigantisk virksomhed med nyeste teknologi Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Fra lille computerbutik til gigantisk virksomhed med nyeste teknologi

Ringsted - 13. oktober 2021 kl. 06:06 Af Bodil Pinholt Kontakt redaktionen

Det er kun gået en vej for ComputerSalg, siden Kim Rand flyttede sin virksomhed til Tinvej 7 i Benløse - og det er frem.

Fredag den 15. oktober er det 25 år siden Kim Rand etablerede computerbutikken DataCom I/S i Haslev. Det gjorde han i en tidligere grønthandlerbutik på 70 kvadratmeter.

Firmaet skiftede få år efter navn til ComputerSalg og var blandt de første, der lige omkring årtusindskiftet fik on-line salg.

I april 2020 flyttede virksomheden til Benløse for at få mere plads. Det var planlagt, at flytningen skulle ske i påsken, hvor der er er fem lukkedage, men det viste sig, at der blev lige så travlt med at pakke og sende varer, som der normalt er de tre dage inden jul.

- Det var en stor mundfuld, husker Kim Rand.

- Vi brugte en del af sidste år på at få bygget rutiner og komme på plads, siger Kim Rand og roser medarbejderne for deres indsats.

ComputerSalg etablerede sig i Ringsted ud fra, hvad man var og havde ikke forventede så drastisk vækst.

Der er undervejs blevet lavet tilpasninger for at gøre arbejdsmiljøet endnu bedre. Samtidig blev der ansat 30 nye medarbejdere under coronaen

- Vi er glade for at bo i Ringsted. Byen har taget godt imod os, og vi har fået gode kolleger, siger Kim Rand.

- Vi er en virksomhed i fremdrift, og vi kigger hele tiden fremad.

Pakkerobot Allerede i oktober sidste år investerede ComputerSalg i pakkerobot til ti millioner kroner for at kunne følge med flowet.

- Det er den første af sin slags i hele Norden. Vi ved, at vore kolleger kigger os over skulderen, fortæller Kim Rand.

Pakkemaskinen kan pakke knap 1000 pakker i timen. Pap i endeløse baner pakker varer efter størrelser. Det er en miljøvejlig måde at gøre det på, for der bruges ikke fyld i pakkerne.

Selv om pakkemaskinen er super effektiv, så har virksomheden ikke afskediget nogen efter den blev taget i brug.

Da virksomheden flyttede til Ringsted for halvandet år siden vare der 60-70 ansatte, og i dag er der 110-120.

Et andet nyt tiltag for at effektivisere er et transportbånd, som er ved at blive installeret. Det skal transportere varer fra modtagelsen til pakkeafdelingen. ComputerSalg motager 150 paller med varer hver dag.

Mini-Amazon - Vi udvider på mange forskellige områder. Vi betagter os som et mimi-Amazon, fortæller Kim Rand.

Det sidste nye er, at der er etableret en komplet malerforretning med to ansatte fagfolk, som kan rådgive kunderne. Næste skridt bliver en afdeling med dyremad.

Fra 70 kvadratmter i Haslev er ComputerSalg vokset til 10.500 kvadratmeter. Den bagerste lagerhal på 2000 kvadratmeter på Tinvej, hvor der før var en anden lejer, er blev inddraget i virksomheden.

For at være fremtidssikret, har Kim Rand købt et areal ved siden af de nuværende lokaliteter, hvor der kan bygges 5000 kvadratmeter.

Køber stort ind Fra at være et firma, der koncentrerede sig om computerhandel, så har ComputerSalg i dag alt mellem himmel og jord.

Salg af computere er et sværeste område, fordi der er lave avancer. SomputerSalg kan leve af de lave avancer i og med, firmaet har så mage varer og stort et salg.

Manglen på varer som følge af Corona, forsøger ComputerSalg at imødegå ved at købe stort ind. Det gælder alt, lige fra parfumer til legetøj.

ComputerSalg har kunder i hele norden og i Tyskland. På årsbasis sendes næsten næsten en million ordrer afsted fra Benløse. Det seneste år lå omsætningen på 973 millioner kroner.

Åbent hus Jubilæet markeres med reception/åbent hus fredag den 15. oktober klokken 14.30-17.30 på Tinvej 7.