- Lige for tiden står det godt til med foreningen. Jeg synes, vi har nået ufatteligt meget og fået en god bredde, både hvad angår udbuddet af idrætsgrene såvel som antallet af deltagere, siger Bent Søegaard, formand for Benløse Idrætsforening. Foto: Anders Ole Olsen

Fra knæskader til Kandis: Bent har været BIF-formand i 20 år

Han har været med siden starten af 90’erne og formand siden 2001. Bent Søegaard fortæller, hvad en knæskade og dansktop-bandet Kandis har at gøre med hans formandskab for Benløses lokale idrætsforening, der byder på alt lige fra mountainbike over vandreklub til golf.

Dengang Bent Søegaard var barn i den lille landsby Kattinge ved Roskilde, var der bare to muligheder for fysisk udfoldelse: Gymnastik om vinteren og fodbold om sommeren. Det blev begge dele, men det var alligevel fodbolden, der endte med at vinde førstepladsen i Bents nu 76-årige liv.

