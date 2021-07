Send til din ven. X Artiklen: Fra balleband til bigband: 22-årige Katrine vil erobre verden med sin musik Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Fra balleband til bigband: 22-årige Katrine vil erobre verden med sin musik

Ringsted - 02. juli 2021 kl. 15:53 Af Nikolaj Kennov Rasmussen Kontakt redaktionen

Vi har knap nok sat os ved Københavns havnekant, før Katrine Trampedach slår en hånd i bordet og fire fadøl ryster.

- Vi ville nok ikke have spillet så meget, som vi gør nu, hvis det ikke havde været for koncerten, siger hun.

Hvor »vi« er Katrine Trampedach samt den 22-årige musikers to ud af syv (!) jævnaldrende bandkammerater, Esbjørn Hermansson og Oskar Meyer, peger »koncerten« tilbage på en sommeraften for to uger siden i Ringsted.

Her trådte det store band nemlig op på byens sommerscene på Torvet efter at have spillet, øvet, drukket øl og røget smøger sammen i få uger før. Hvor det var første gang sammen som band, har Katrine Trampedach optrådt her mange gange tidligere som indfødt ringsteder.

- Jeg var i Ringsted sidste år og spille helt alene, men i år var det anderledes. Der gik to uger fra, at vi fik tilbuddet, skulle finde flere bandmedlemmer og øve, til at vi optrådte, siger Katrine Trampedach og slår fast med et stort smil:

- Det var helt vildt intenst, men også fantastisk.

Blødende hjerte Katrine Trampedach er ikke for sjov. Godt nok er hun et stort smil her i hovedstadens bagende sommersol, men når hun går på scenen, er det med lukkede øjne og blødende hjerte.

En sang som »Verden er stor« sætter flammer i følelsesapparatet, som små, inderlige bekendelser fra en ung kvindes dagbog, men aldrig så alvorlig, at der ikke er plads til humoristiske strofer:

- Verden er stor, der er andre end din far og mor, prøv nu at se, du skal have skiftet din ble, som det lyder i samme sang skrevet engang på Ollerup Musikefterskole.

- Jeg kan huske, at jeg spillede for mine veninder og familie en gang imellem, men det var først på efterskolen i Ollerup, at jeg for alvor fik blod på tanden, siger Katrine Trampedach, der ser tilbage på efterskolen som en stor forløsning efter mange års musikalske aspirationer.

- Jeg synes altid, det har været meget befriende at synge. At kroppen bliver et instrument, man kan skrue og dreje på. Herefter gik det slag i slag med først guitar, siden klaver og den musikalske linje på gymnasiet. Og nu sidder jeg så her, siger hun og udbeder en skål med sine nyslåede bandkammerater.

- Skååål.

Den 18, juni optrådte Katrine Trampedach med band på Ringsteds sommerscene. Foto: Jens Wollesen

Det er ikke, fordi trekløveret ikke kendte hinanden før koncerten i Ringsted. Katrine, Esbjørn og Oskar er henholdsvis fra Ringsted, Aarhus og Flensburg, men vennerne mødtes på Musikhøjskolen i Vig i foråret 2020. De nåede lige akkurat at være sammen, før landet lukkede ned. Selv om højskolelivet blev sat på stand by, besluttede de sig for at spille videre fra Oskar Meyers bedsteforældres sommerhus på Als.

- Vi lavede vores egen højskole i sommerhuset og var der i to måneder. Lærerne på højskolen syntes, det var fedt til at starte med, men efterhånden som tiden gik, tror jeg, de følte sig lidt truet på deres levebrød, griner Oskar Meyer, inden Katrine Trampedach tager over:

- Da vi så endelig kom tilbage, var der fuld smæk på. Alle havde glædet sig til at vende tilbage, og der var en masse, vi skulle nå at lave. Vi havde en måned til at lave ny musik og forberede den afsluttende koncert.

Blev træt af balleband Efter højskolen havde Katrine Trampedach et balleband. Sådan ét, der tager rundt til bryllupsfester eller Lions Club i Ringsted og spiller alle klassikerne fra OneTwo, Laban eller Rocazino.

- Min papmor er forsanger i et coverband. Da jeg selv begyndte at få tilbud om at optræde, kunne jeg læne mig op ad hendes råd i forhold til pris og performance. Det var fedt, at hun har kunne skære igennem og slå fast, at jeg ikke bare skal stille mig op hver lørdag til et bryllup og optræde gratis, siger Katrine Trampedach.

Selv om Katrine Trampedach blev mere og mere efterspurgt, begyndte hun at blive træt af at spille andres musik.

- I dag kan jeg mærke, at jeg ikke har samme gejst for det. Jeg synes, det er spild af deres penge og min tid at stå og spille et Ed Sheeran-cover i søvne, siger hun.

Med ballebandet er Katrine Trampedach dog blevet en erfaring rigere, når hun står på scenen med sine egne sange.

- Jeg ved ikke, om jeg har kunne bruge det i min sangskriving, men i hvert fald i min tilstedeværelse på scenen. Det er noget, jeg stadig har det svært med. Det kan så nemt blive akavet mellem sangene, fordi musik og sprog ofte er så forskellige størrelser, siger hun.

22-årige Katrine Trampedach flankeret af sine jævnaldrende bandkammerater Esbjørn Hermansson og Oskar Meyer (t.h.). Foto: Nikolaj Kennov Rasmussen

Så er det godt hun ikke står der alene. For selv om hendes indtil videre seks sange er intime i deres musikalske skelet, er de storslåede i hænderne på bandkammeraterne, der forvandler ord og toner fra pigekammer til scenekant.

- Teksten og melodien har stået så stærkt, så vores arbejde er egentlig bare at bakke Katrines tekster op, lyder det jovialt fra Esbjørn Hermansson, der spiller bas, inden Oskar Meyer på bas supplerer:

- Musikken kommer af sig selv. Katrine har en ret speciel stemme, som lidt giver sig selv musikalsk, så det har for det meste bare givet rigtig god mening, siger han.

Kontakt til inspirationen Selv er Katrine Trampedach meget inspireret af den danske musiker Tina Dickow, og hvordan hele hendes musikunivers er bygget op omkring hendes tekster.

- Det er først for nylig, at jeg opdagede, at der rent faktisk også var andet end hendes stemme og guitar, klukker hun.

Faktisk er de alle sammen blevet enige om at kontakte Tina Dickow foruden en række musikselskaber, der måske ville finde bandets seks sange interessante nok til udgivelse.

Alle tre arbejder sideløbende som pædagogmedhjælpere i København, og selv om arbejdet er givende, er det fortsat drømmen at kunne leve af musikken. Men som Katrine Trampedach slår fast efter en sidste skål i sommersolen:

- Jeg vil hellere stå og spille mit eget for nul kroner, end jeg vil spille noget andre har lavet for tusind kroner.