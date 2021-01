Fotos: Årets første sne er faldet

Mange vågnede onsdag morgen op til snedækkede veje, landskaber og biler. Årets første sne havde i løbet af natten lagt sig over landet som en hvid halvvåd og kold dyne.

Mange måtte derfor ekstra tidligt ud og for en gang skyld have fat i sneskraberen.

Sjællandske Mediers fotograf Jens Wollesen stod klar med sit kamera, så det sjældne øjeblik blev foreviget.