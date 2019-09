Se billedserie Boutique Elle er den første af tre butikker, der skal være en del af Ringstedhusets historiefortællling i Den Gamle By, når kopien af det gamle Centralhotellet er helt færdig. Senere følger en slagter og en ostebutik. Foto: Den Gamle By

Fotomodel åbnede den første butik i hotelkopi

Ringsted - 21. september 2019 kl. 07:17 Af Anne Wandahl Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Gennem mere end hundrede år nåede der at være mange forskellige forretninger i bunden af Centralhotellet i Ringsted på hjørnet af Parkstræde og Nørregade i Ringsted, inden huset blev revet ned for over 50 år siden.

Beklædningsbutikker har der også været, men dog aldrig en »Boutique Elle«.

For det er et stykke succesfyldt modehistorie fra Århus med internationale tråde, der nu udgør en del af den historie, som Ringstedhuset er med til at fortælle i Den Gamle By.

Rørt modeskaber

Den Gamle Bys medarbejder har i snart fem år arbejdet meget fokuseret på at genskabe Centralhotellet og i det hele taget 12974-bydelen omkring hotellet så tro mod originalen som overhovedet muligt og med imponerende blik for detaljerne.

Det oplevede fotomodellen Annette Høyer Bell også fredag, da hun ankom fra sit mangeårige hjem i USA til Den Gamle By for at åbne »Elle« i kopien af Ringstedhuset.

Boutique Elle nummer 1 blev åbnet i slutningen af 1960'erne af Annette Høyer og hendes daværende mand, Peter Steffensen, fordi hun var så træt af, at København havde monopol på mode.

På 10 år blev Elle til tre succesbutikker i Aarhus, inden Annette Høyer stoppede og blev internationalt berømt fotomodel med mange berømtheder i omgangskredsen.

- Det er svært at beskrive følelsen, da jeg så den her Elle-forretning. Den er lige så lækker, som den var dengang. Det er en vidunderlig følelse at være her, sagde Anne Høyer Bell under indvielsen fredag.

Butik med fremsyn

Helt ned til mærkerne i nakken af butikkens udstillede tøj har Den Gamle Bys eksperter kælet for detaljen.

- At det lige blev Elle, vi valgte at genopføre, var fordi vi så et foto af facaden. Et foto, der viser en butik, der var fremadskuende og repræsenterede det super moderne.

Det satte gang i et kæmpe arbejde med at grave i butikkens historie og undersøge indretning og sortiment, fortæller historiker og projektleder Mette Ernst Andersen via Den Gamle Bys kommunikationsafdeling.

