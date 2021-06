Michaela Sørensen har valgt at stå frem med sin historie om partnervold. Foto: Sarah Buthmann Foto: Sarah Buthmann

Send til din ven. X Artiklen: Fotokunst om vold mod kvinder Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Fotokunst om vold mod kvinder

Ringsted - 26. juni 2021 kl. 16:13 Kontakt redaktionen

Med en serie af smukke fotos og unikke fortællinger får folk i Ringsted og omegn nu mulighed for i eget tempo at interessere sig for de fortællinger, der knytter sig til kvinder, der har overlevet vold og drabsforsøg fra en tidligere partner.

Fem voldsoverlevere og fem kendte medsøstre medvirker i denne helt unikke fotokunstudstilling med navnet Red Min Søster, som er på Danmarksturné hen over sommeren. Den 30. juni, 1. og 2. juli udstilles billederne i Ringsted.

Udstillingen er gratis for alle, og et af formålene med udstillingen er at gøre et svært emne som vold mod kvinder let tilgængeligt via billederne.

I samarbejde med Ringsted Krisecenter har organisationen Danner sat denne udstilling op. Det er fotografen Sarah Buthmann og blomsterdesigneren Poppykalas, som har skabt fotokunstværkerne.

Kendte kvinder medvirker som ambassadører for Red Min Søster, og her kan man blandt andet se Geeti Amiri samt Iben Hjejle og Signe Lindkvist.

Michaela Sørensen medvirker også, og hun har valgt at stå frem med sin fortælling om et stærkt voldeligt forhold for at andre kan lære af hendes historie.

- I dag sidder jeg med en gæld, der er større end Rundetårn, fordi han konstant fik mig til at optage lån og købe telefoner, som jeg så skulle sælge. Folk forstår ikke, at det ikke er slut endnu. Min eks vil have samvær med børnene, selv om jeg ikke mener, det er godt for dem. Jeg medvirker i Red Min Søster for at fortælle, at det her kan ramme helt almindelige kvinder, fortæller Michaela Sørensen.

Paneldebat

Onsdag den 30. juni kan man møde Michaela Sørensen, når der afholdes en paneldebat på Ringsted Krisecenter klokken 14. i forbindelse med Åben Have og Red Min Søster.

I paneldebatten medvirker desuden Ringsteds borgmester Henrik Hvidesten, Britta Nielsen, formand for socialudvalget, Michael Flemming Rasmussen politiinspektør for Midt- og Vestsjællands Politi, Lisbeth Jessen, direktør i Danner samt Pia Sommer, socialrådgiver i Ringsted Krisecenters ambulante tilbud for voldsudsatte kvinder Sig det til nogen.

Den 30. juni udstilles Red Min Søster på Ringsted Krisecenter i forbindelse med 'Åben Have' klokken 13 til 18. Her kan man købe kaffe, te og kage. Den 1. og 2. juli fra klokken 14 til 19 udstilles Red Min Søster foran Postgården i Ringsted i Nørregade.

Fotografen Sarah Buthmann vil være tilstede hele tiden, og både den 1. og 2. juli klokken 15.30 foran Postgården, fortæller hun om tilblivelsen af billederne og tankerne om at bruge store blomsterkreationer i billederne.

I forbindelse med udstillingen kan man købe nogle af de smukke billeder som plakater til at hænge op i hjemmet. Ved at købe plakater, støtter man det vigtige arbejde for at hjælpe kvinder og børn, der har været udsat for vold.

For mere info besøg Danners hjemmeside www.danner.dk

Fakta om partnervold i Danmark

Hvert år bliver cirka 12 kvinder slået ihjel af deres partner eller ekspartner, og omkring 72.000 kvinder er udsat for psykisk partnervold i Danmark, mens tallet er cirka 19.000 for mænd.

Psykisk vold er ofte forløberen til drab eller drabsforsøg på en partner. Kvinder bliver i langt højere grad end mænd udsat for partnervold og partnerdrab, og de er overrepræsenteret på krisecentrene.

Omkring 2000 kvinder og lige så mange børn flytter hvert år på krisecenter, desuden er et stigende antal kvinder begyndt at modtage ambulante rådgivningsforløb. De har historier om krænkelser i hjemmet og ofte PTSD-lignende symptomer med sig.