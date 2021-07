Fotoklub knipser sæson i gang: Alle er velkomne

Ringsted Fotoklub har en fast udstilling på Knud Lavard Centret, hvor man jævnligt skifter billederne ud. Privatfoto

Ringsted - 20. juli 2021 kl. 06:03 Af Alexander de Summer-Brason Welford Kontakt redaktionen

- Vi har desværre mistet nogle medlemmer under coronakrisen, fordi vores mødested, Ringsted Kulturhus, har været lukket ned. Klubben er nede på et meget lavt niveau som konsekvens med små 14 medlemmer. Vi vil rigtig gerne have 10 mere, siger formanden for Ringsted Fotoklub, Toke Beck, som DAGBLADET fanger til en lille status på foreningens ve og vel frem mod den nye sæson, der knipses i gang til august.

Ringsted Fotoklub består af amatører og semiprofessionelle fotografer, og det kræver et vist kendskab til sit udstyr for at være medlem, forklarer formanden:

- Men man kan jo altid blive dygtigere og få en masse foto- og redigeringstips her. Aldersmæssigt er gennemsnittet for medlemmerne nok i 40'erne, men vi siger altid, at alle skal være velkomne til at komme og kigge, bemærker han.

Det er det klassiske spejlrefleks, som er den foretrukkende skarpskyder for medlemmerne i klubben, men:

- Billeder fra mobiltelefoner er også velkomne. Jeg tænker, at det kunne være et emne at tage op at sammenligne et mobilbillede og spejlrefleks billede. Jeg har selv i år investeret i den seneste iPhone, og de billeder, jeg har taget med den, ville jeg ikke kunne tage med et spejlreflekskamera. Det er en hård konkurrent, må jeg indrømme, lyder det fra formanden.

Ringsted Fotoklub mødes hver anden mandag aften i lige uger i Ringsted Kulturhus:

- Vi har som regel nogle temaer, hvor vi udfordrer hinanden, og så har vi en hjemmeside, hvor vi lægger vores billeder op. Så har vi nogle fototure, hvor vi tager ud i landskabet. Vi tager også mod opgaver eksternt, for eksempel gymnastik foreningen i Ringsteds afslutning. Vi kommer også fast på Ringsted Bibliotek én gang om året med en udstilling samt har en permanent udstilling på Knud Lavard Centret, som vi jævnligt skifter ud, remser formand Toke Beck op.

Kaster bolden op i luften

Til den kommende sæson vil man kaste bolden op i luften og lade medlemmerne, nye som gamle, gribe den, som formanden siger:

- Som nyt medlem vil man få lige så stor indflydelse som de gamle medlemmer. Men én ting er sikkert, vi skal helt sikkert ud på nogle udflugter, lyder det fra Toke Beck, der helt præcist slår dørene op til en ny sæson den 9. august.

Man kan se og læse mere om Ringsted Fotoklub på ringsted-fotoklub.dk.