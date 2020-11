En elev i 9. klasse blev erklæret positiv med covid-19 torsdag aften kl. 21.30. Hele klassen er hjemsendt sammen med alle 8. klasser, hvor der er tre smittede elever. Arkivfoto: Jens Wollesen

Fortsat skolegang på stor skole trods nyt smittetilfælde

Ringsted - 06. november 2020 kl. 10:01 Af Nikolaj Kennov Rasmussen Kontakt redaktionen

I går aftes blev der føjet endnu en smittet elev til Campusskolens i forvejen tre smittetilfælde med covid-19 i en 8. klasse.

Den pågældende elev går i en 9. klasse, men Ringsted Kommune og sundhedsmyndighederne har vurderet, at det ikke er nødvendigt at hjemsende hele årgangen - eller skolen for den sags skyld.

- Indtil videre er Campusskolen ikke kritisk ramt. De lærere, der ikke er syge, varetager undervisningen digitalt, og derudover dækker skolen ind med vikarer, siger Jesper Ulrich, skolecenterchef i Ringsted Kommune til DAGBLADET.

Nære kontakter opsporet Han understreger, at forældre indtil videre trygt kan sende deres børn i 7. klasserne og de resterende 9. klasser i skole.

- De nære kontakter er identificeret og ud fra det, var det kun nødvendigt at sende den pågældende klasse hjem, siger Jesper Ulrich og tilføjer:

- Nogle gange har den smittede person været sammen med mange kontakter, og andre gange har vedkommende måske ikke været sammen med så mange. Det er tilfældet med det seneste smittetilfælde.

12 smittede elever Indtil i dag har der været i alt 12 smittetilfælde hos elever på Ringsted Kommunes folkeskoler.

Blandt medarbejdere er der otte tilfælde, alle på Ådalskolen, samt ét tilfælde på Campusskolen og ét på Ungdomsskolen.

Jesper Ulrich er skolecenterchef i Ringsted Kommune. Arkivfoto: Jens Wollesen

Alle tilfælde er blevet håndteret i tæt samarbejde med sundhedsmyndighederne, ikke mindst Styrelsen for Patientsikkerhed, der står for smitteopsporing, udtaler Jesper Ulrich i en pressemeddelelse.

- Det bliver jo nok en vinter, hvor vi må forvente, at der vil komme smittetilfælde blandt elever eller medarbejdere på de fleste af vores skoler. Når det sker, har vi et godt og tæt samarbejde med Styrelsen for Patientsikkerhed og vores eget sundhedspersonale. Hvert lille smitteudbrud på skolerne bliver håndteret i tæt samarbejde med dem, siger skolecenterchefen.

Foreløbige tiltag Lige nu er der tiltag på Ungdomsskolen, som blev midlertidigt lukket onsdag den 4. november. Det skyldes, at en medarbejder på skolen er blevet konstateret smitte med Covid-19.

På Byskovskolen, afdeling Asgård, er to elever konstateret smittet med Covid-19, og to årgange er sendt midlertidigt hjem. Elever og medarbejdere er blevet opfordret til at lade sig teste, og de kan vende tilbage til skolen fra den 9. november, hvis de testes negative.

Orientering på Aula Jesper Ulrich opfordrer forældre og elever til løbende at holde sig orienteret i skolesystemet Aula.

- Sker det, at en elev eller medarbejder bliver konstateret smittet med Covid-19, vil vi altid kommunikere til elever og forældre, hvis vi laver tiltag, der har direkte betydning for dem. Det vil typisk foregå via Aula, så jeg opfordrer elever og forældre til løbende at holde sig orienteret på Aula, udtaler han i pressemeddelelsen.