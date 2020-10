Fortsat fremmøde på gymnasium efter smittetilfælde vækker bekymring

Lene Eilertsen (t.v.), rektor ved MSG Ringsted og Haslev, og Stine Storkegård, mor til gymnasieelev.

Forælder undrer sig over retningslinjer, der lader undervisning med fysisk fremmøde fortsætte trods et smittetilfælde på MSG Ringsted. – Vi har handlet lige efter bogen, siger rektor.

Ringsted - 02. oktober 2020 kl. 11:34 Af Nikolaj Kennov Rasmussen Kontakt redaktionen

- Jeg er ikke corona-hysterisk, men det undrer mig helt vildt, at man ikke slår ring om klassen. Sådan siger Stine Storkegård, der er mor til en gymnasieelev fra MSG Ringsted, hvis klassekammerat tirsdag blev konstateret smittet med coronavirus eftersigende uden at have symptomer. Alle gymnasieelever i den pågældende 1.g.-klasse blev sendt hjem onsdag, men kunne allerede dagen efter genoptage undervisning med fysisk fremmøde.

Nye retningslinjer Det sker efter sundhedsmyndighedernes nye retningslinjer for ungdoms- og videregående uddannelser, der trådte i kraft den 17. september med sigte på at opspore de nærmeste kontakter i stedet for at hjemsende hele klasser eller hold. - De unge fistbumper, highfiver og er generelt sammen på kryds og tværs. Så jeg synes ganske enkelt, at det er en skæg prioritering ikke at hjemsende hele klassen, når man ikke hører om andet, end at smitten stiger og stiger, siger Stine Storkegård og tilføjer: - De unge får hele tiden skylden for smittespredning, men alle mine søns klassekammerater er jo alligevel blevet hjemme, fordi de frygter at blive smittet.

Tirsdag blev en elev fra 1.g på MSG Ringsted konstateret smittet med coronavirus. Arkivfoto: Jørgen Nielsen

Ifølge Lene Eilertsen, der er rektor på MSG Ringsted, har gymnasiet ikke gjort andet end at handle efter sundhedsmyndighederne, når de har ladet undervisningen fortsætte på gymnasiet.

Retningslinjer for gymnasier- og videregående uddannelser Hele klasser på ungdoms- og videregående uddannelser skal som udgangspunkt ikke hjemsendes ved enkelte coronatilfælde. I stedet skal nære kontakter opspores af Styrelsen for patientsikkerhed.

Det betyder, at hvis der eksempelvis konstateres én smittet elev på en uddannelse, skal hele klassen ikke nødvendigvis hjemsendes.

Efter opsporingen af nære kontakter skal disse sendes hjem.

Test for coronavirus skal foretages tidligst fire dage efter eksponering for smitte. Som vi hele tiden har gjort, har vi handlet efter de anvisninger, vi får fra Undervisningsministeriet og Styrelsen for patientsikkerhed, som opsporer alle de personer, eleven har været i nærkontakt med, før vedkommende blev smittet, siger Lene Eilertsen og tilføjer: - Hvis vi havde valgt at gå imod anbefalingen og hjemsende hele klassen, havde vi skulle give Undervisningsministeriet en forklaring med et fagligt belæg i form af sundhedsmyndighedernes godkendelse.

Når undervisningen fortsætter på gymnasiet, er det også, fordi Styrelsen for Patientsikkerhed har sluttet, at eleven ikke blev smittet på skolebænken. Lene Eilertsen pointerer, at hun lytter ligeså meget til myndighederne som forældrene, lærerne og eleverne. - Det er da ikke nogen hemmelighed, at jeg da også er latent bekymret, når vi har et smittetilfælde, men jeg mener, det er vigtigt at lytte til faglighed fremfor følelser i denne tid, siger rektoren, der ligesom alle andre gymnasier har indrettet klasselokalerne således, at eleverne ikke sidder ved siden af hinanden eller flere sammen. Hvordan eleverne interagerer i andre situationer, kan gymnasiet dog ikke kontrollere. - Det er svært for os alle at holde afstand, og det er både mit, forældrenes og i sidste ende elevernes eget ansvar ikke at blive smittet, siger Lene Eilertsen.

Ikke kritisk overfor gymnasium Stine Storkegård stiller sig heller ikke kritisk overfor MSG Ringsted. Hun anfægter snarere retningslinjerne, der for folkeskoler betyder hjemsendelse, men for deres ældre søskende i gymnasierne eller på de videregående uddannelser fortsat skolegang ved smittetilfælde. - Gymnasiet har sikkert kun handlet efter bogen, og jeg synes ikke, ledelsen skulle have reageret hurtigere eller anderledes. Jeg er bare overasket over, at ikke alle bliver sendt hjem og testet, siger Stine Storkegård, der har sin datter hjemme fra efterskole i øjeblikket. - Jeg synes simpelthen handlingsplanerne er for uensartet imellem skolerne, slutter hun.

MSG Ringsted har ikke oplevet flere end det omtalte smittetilfælde i denne uge. Stine Storkegårds søn er testet negativ.