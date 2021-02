Se billedserie Anders Thestrup i den tomme butik i RingStedet, som snart vil være fyldt med herretøj igen. Foto: Anders Ole Olsen Foto: Anders Ole Olsen

Fortsætter i samme stil og udvider sortimentet

Ringsted - 09. februar 2021 kl. 13:08

Bodil Pinholt

Kunder i RingStedet har sikkert bemærket, at Din Tøjmand i centrets underetage er blevet tømt for alt tøj. Men der er ingen grund til bekymring, for Din Tøjmand åbner igen, men med nye ejere.

Anders Thestrup og Kjeld Egelund, der i forvejen har Mr. Thestrup i Haslev og Ringsted, har købt herretøjsforretningen, efter den forrige ejer Michael Tüchsen gik i betalingsstandsning.

Anders Thestrup arbejder på fuld tryk på at få butikken klar til åbning, når corona-restriktionerne tillader at butikkerne i centret igen må holde åbent.

- Vi forbereder os til at åbne 1. marts, siger Anders Thestrup.

- Vi kommer til at køre Din Tøjmand videre i den stil, der har været tidligere. Vi vil udvide sortimentet, og ellers køre det videre i Din Tøjmand-ånd.

Der kommer fire til fem nye mærker i forretningen. Anders Thestrup lægger vægt på, at der skal være et godt udvalg, så mænd kan finde tøj til enhver lejlighed. Der bliver for eksempel en konfektionsafdeling med blæsere og habitter.

Inden der kommer tøj på hylderne, skal der males og sættes lidt ekstra inventar op.

Når det er sket, bliver der fyldt op med helt nye forårsvarer. Når dørene slås op - forhåbentlig 1. marts - bliver der naturligvis nogle gode åbningstilbud.

Personalet er ved at være på plads. Der er fundet to ansatte, og der skal også bruges en elev.

- Jeg synes vi har fået et godt team, som har masser af erfaring, siger Anders Thestrup.

Til at begynde med vil Anders Thestrup være en del i butikken, og når han har mødt kunderne og tingene kører, så vil han veksle mellem de Din Tøjmand og de to Mr Thestrup-butikker.

Anders Thestrup ser frem til et fint samarbejde med de andre butikker i Ringstedet. Den tidligere ejer havde et godt samarbejde med naboen, MB Fashion, og det ønsker Anders Thestrup også skal fortsætte.

- Kommer der arrangementer, vil vi se, om det passer ind i vores tidsplan, siger Anders Thestrup.

- Nu glæder vi os først og fremmest ti at åbne.

Din Tøjmand-kæden er blevet opkøbt af Mr-kæden, og det vil give nogle indkøbsfordele og synergier. Der vil være forskelligt sortiment i butikkerne, som henvender sig til forskelligt publikum.

Anders Thestrup ser frem til at have to herretøjsforretninger i Ringsted, så det bliver muligt at henvise kunderne til de respektive forretninger. Det bliver også muligt at udvise den service, at tøj skaffes fra den ene afdeling til den anden.

Der er selvfølgelig mange tanker, der er blevet vendt og drejet inden overtagelsen af en anden butik her i disse tider. Men det er ikke første gang Anders Thestrup og Kjeld Egelund har åbnet i butik i en krisetid. Mr. Thestrup åbnede i 2008, samtidig med at finanskrisen brød ud. Nu tør de godt kaste sig ud i et nyt tøjeventyr mens næsten resten af samfundet er lukket ned grundet corona.

- Vi synes, der skal være en Din Tøjmand i Ringsted, Kjeld og jeg. Det er derfor, vi har gjort det, oplyser Anders Thestrup.

Nedlukningen har han brugt på at ordne Mr butikkerne i Ringsted og Haslev, så de er klar til at åbne ingen. Desuden har Mr Thestrup godt gang i webshoppen. De får i øjeblikket en del forespørgsler på julegaver, som folk gerne vil have byttet. Det skal de ikke være nervøse for, det kan sagtens lade sig gøre.

- Bare sørg for at have kvittering eller byttemærke på varen, oplyser Anders Thestrup.