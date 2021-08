I dag er Haraldsted Sø og oplevelsesstien et rekreativt område for mange borgere, men i fortiden var det området præget af sump og krat. Et perfekt gemmested for eliten, hvis de skulle savne et tilflugtssted. Foto: Jens Wollesen Foto: JAKOB VIND

Send til din ven. X Artiklen: Fortidsminder: Et ubesvaret mysterie midt på mytisk natursti Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Fortidsminder: Et ubesvaret mysterie midt på mytisk natursti

Ringsted - 07. august 2021 kl. 05:52 Af Nikolaj Kennov Rasmussen Kontakt redaktionen

Det regner heftigt, da vi træder ud på oplevelsesstien på vores tredje jagt efter fortidsminder i Ringsted og omegn.

Undertegnede og arkæolog Martin Pavon fra Museum Vestsjælland har trukket håndbremsen og parkeret Pavons hurtigkørende folkevogn ved larmende Roskildevej, men snart er det kun regnens silen, der kan høres ramme træernes blade.

Et mytisk landskab Landskabet åbner sig som et mytisk naturteater, hvor Haraldsted Sø, ådal og bakkedrag får det hele til at rime på hobbitternes hjemland Herredet, men nej, vi er kun få kilometer uden for Benløse by.

- Der er lidt glat her, når jeg lige at sige, før jeg laver et akavet skvæt med foden på den glatte gangbro, der fører os længere ind i landskabet efter det tredje fortidsminde, Martin Pavon nøje har udvalgt.

Jeg kommer hurtigt på benene og følger efter arkæologen, der ikke har set min pludselige spagat.

- Voldsteder er der over 800 af i Danmark, men ridebanen, som vi snart skal se, skiller sig helt ud, siger han uden at røbe for meget.

Ridebanen, der sådan ca. ligger mellem Valsømagle og Haraldsted Sø, er tidligere blevet foreslået som forhistorisk tilflugtsanlæg, men åbningen gør det umuligt at tolke. Arkivfoto

Nu tænker du nok, at ridebaner er et helt almindeligt syn på landet. Du kan da bare tage lidt længere ned ad søbredden til Slangerupgård, hvis du vil se heste, men nej, det vi nu skal se, er ikke en helt almindelig ridebane, men et fortidsminde uden lige.

Ved søbredden ligger det så; 125 meter lang, 10 meter bred, men med åbningen mod land. Et tilflugtssted? Ridebane?

- Det er tidligere blevet foreslået som forhistorisk tilflugtsanlæg, men åbningen gør det umuligt at tolke, siger Matin Pavon og peger mod anlæggets åbning, der ikke ligger ud mod vand, men derimod åbner sig mod land.

- Typisk er volden på et tilflugtssted hestesko-formet med åbning mod søen, men ikke her. Her er åbningen ud imod land, så det er meget usandsynligt, at det kan have været et fæstningsværk, siger Martin Pavon og eksemplificerer:

- Her har man praktisk talt en høj, hvor en fjende kan stå og skyde direkte ned. Og det har noget ikke været så smart, så det har nok nærmere været brugt til heste, og som navnet antyder ridebane.

Et ubesvaret mysterie Okay, så vi står altså ved et mysterium. Så godt så langt, men hvorfor er mysteriet aldrig blevet løst, spørger jeg Martin Pavon.

- Der har aldrig været en undersøgelse af det, hvor man har gravet. Arkæologien er drevet af bygherrerne, der bestiller os til at undersøge et område før byggeri. Ellers er der ingen penge, siger Martin Pavon, der dog hæfter sig ved tidens store besættelse af vikingerne.

Der er ofte blevet afholdt middelalderstykker på Ridebanen. Arkivfoto

Han peger på, at vi har store vikingudstillinger på Nationalmuseet, og historiker Jeanette Varbergs store epos om vikinger har længe ligget på bestsellerlisterne.

- Hvis der er én, der finder den store guldskat fra vikingetiden, så er alle pludselig på. Det flugter også meget fint med tiden, vi lever i. Nu er vi en krigsførende nation, og så skal det være vikinger, mens den jævne stenalderbonde var in i 1970'ernes marxisme, siger Martin Pavon og slutter:

- At alle spørgsmål ikke er besvaret, gør jo i virkeligheden også historien mere interessant.

Vi bevæger os længere ned af stien, hvor turens fjerde og sidste fortidsminde viser sig at stå. Den kan du læse om i lørdagsavisen.