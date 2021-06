Gravearbejdet i midtbyen er i fuld gang. Foto: Ringsted Forsyning

Forsyningsselskab arbejder med FN's verdensmål

Ringsted - 11. juni 2021 kl. 08:55 Af Niels Nedergaard

Mange kender måske til FN's bæredygtige 12 verdensmål, som en række forskellige organisationer og virksomheder verden over forsøger at arbejde ud fra. Én af de virksomheder, som forsøger at arbejde med FN's verdensmål er Ringsted Forsyning A/S.

Forsyningsselskabet har søsat et nyt projekt, hvor de vil forsøge at genskabe jord i stedet for at transportere jorden fra Ringsted til København. På den måde vil de forsøge at være med til at nedsætte udledningen af brændstof.

Hele målet med projektet er, at man skal indgå under verdensmål nummer 12, som går ud på at sikre bæredygtigt forbrug og produktionsformer. Her vil Ringsted Forsyning helt konkret arbejde ud fra delmål 12.2, 12.6 og 12.c.

Hos Ringsted Forsyning håber man da også på, at det nye projekt vil gavne til bæredygtigheden. Det fortæller selskabets kommunikationsansvarlig, Sofie Malm.

- Det hele kommer sig ud af, at vi i hele forsyningen har lavet en strategi ud fra verdensmålene, hvor vi går projektorienteret til arbejdet med verdensmålene, og vi forsøger at integrere verdensmålene i de projekter, hvor det er muligt. Helt konkret har vi det her eksempel, hvor vi kigger på, hvilke områder vi kan optimere på, og hvilke verdensmål vi kan gå ind og arbejde med, siger Sofie Malm.

Fokus på genbrug af jord

Det er især fokusset på genbrugen af jord, som forsyningsselskabet har valgt at satse på. Her vil de især forsøge at spare på transporten af jorden.

- Det går ud på, at i stedet for at transportere jorden væk, så man normalt gør, så vil vi i stedet prøve at bevare så meget jord, som vi kan i Ringsted og dernæst genindbygge så meget af det, når ledningerne er blevet etableret, og der skal jord på igen, siger hun.

Hele projektet har lokation på Bøllingsvej og Skolegade i Ringsted, hvor der er lavet et anlægsprojekt. Her vil jorden blive gravet op og derefter kørt til et jorddepot, hvor man så kan gemme jorden og derefter genbruge den.

Med inde over projektet er også rådgiveren Lyngkilde A/S og entreprenøren JHH ApS, der altså i fællesskab med Ringsted Forsyning har udarbejdet en plan for, hvordan man kan sikre det bedst mulige klima i byen.