De mangler to repræsentanter til bestyrelserne i Ringsted Vand, Ringsted Centralrenseanlæg og Ringsted Spildevand

Forsyningen mangler forbrugerrepræsentanter

Ringsted - 24. september 2021 kl. 12:35 Af Mads Dam Bendtsen

Ringsted Forsyning mangler to engagerede forbrugere, der ønsker at blive en del af bestyrelsen som forbrugerrepræsentant. Deadline for at melde sit kandidatur var egentlig i dag, fredag den 24. september, men på grund af manglende kandidater er fristen nu forlænget til fredag den 8. oktober.

- Forbrugerrepræsentanterne er vigtige, fordi de er sparringspartnere i bestyrelsen. De kommer med et indblik i, hvordan forskellige informationer og beslutninger påvirker forbrugeren. Det er vigtigt at have dem med ind over udviklingen af Ringsted Forsyning, siger kommunikationsansvarlig i Ringsted Forsyning Sofie Malm.

Det er et lovkrav, at vandselskaber har minimum to forbrugerrepræsentanter.

Der er til gengæld ikke nogle krav til forbrugerrepræsentanten for at stille op - andet end at man skal være myndig og kan få 10 personer til at tilkendegive, at de synes, at du vil være en god kandidat.

Bliver man valgt ind som forbrugerrepræsentant, står man til at modtage 18.000 kroner årligt i honorar, ligesom man bliver sendt på bestyrelsesuddannelse.

Til gengæld er det forventet, at man møder op til de seks årlige møder, generalforsamlinger, studieture, og at man vil være en aktiv del af arbejdet. Man vælges for en periode af i alt 4 år.

De to forbrugerrepræsentanter bliver en del af bestyrelserne i henholdsvis Ringsted Vand, Ringsted Centralrenseanlæg og Ringsted Spildevand.

- Det vigtigste er, at man har lyst, engagement og mod på arbejdet. Så kan man lære det hen ad vejen, siger Sofie Malm.

Man kan melde sig som kandidat på Ringsted Forsynings hjemmeside - ligesom der er et link på forsyningens facebokside.